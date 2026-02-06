久坐除了全身痠痛，血糖為何也失控？中醫解析背後原因：發炎如「體內失火」全身都受累

長期久坐、工作壓力大，不只讓肩頸痠痛反覆發作，連血糖控制也越來越困難。一名57歲女性上班族，因多年坐在電腦前、活動量不足，逐漸出現肩頸劇痛、全身緊繃與膝關節不適，即使規律服藥、飲食控制，血糖仍不理想。轉而接受中醫調理後，透過針灸與體質調整，疼痛與緊繃感逐步改善，血糖數值也出現實質變化。

久坐、高壓成日常 肩頸痠痛與代謝問題接連浮現

這名57歲女性多年來從事辦公室工作，每天幾乎整個上班時段都坐在電腦前，除了用餐與上廁所，實際活動時間相當有限。長期久坐加上工作壓力偏高，下班後經常出現肩頸僵硬、全身痠痛與疲勞感，成了日常生活的一部分。

廣告 廣告

近幾週來，肩頸不適明顯加劇，疼痛感像落枕般反覆出現，連轉頭、低頭這類簡單動作都變得困難，不僅影響工作效率，也讓她在長時間用電腦時更加吃力。除了肩頸問題，她也長期受到全身緊繃與膝蓋退化性關節炎疼痛的困擾，走路時常感覺卡卡、不順，身體多處不適交織，使她即使在休息時，也難以真正放鬆。

當肩頸或膝蓋疼痛影響到工作時，她多半仰賴止痛藥撐過工作日，偶爾搭配推拿按摩或貼痠痛藥布暫時緩解，但疼痛往往很快再度出現，也讓她逐漸開始擔心，長期依賴止痛藥是否會對身體造成額外負擔。另一方面，她本身已服用降血糖藥物超過十年，但血糖控制始終未達理想，即使飲食已刻意節制，仍對血糖與體重感到憂心。

中醫觀點解析 久坐族痠痛與血糖失衡的關聯

由於肩頸疼痛已嚴重影響到工作與生活，患者希望能透過中醫針灸，先緩解長期緊繃與疼痛狀態，同時也期待能從體質層面進行調整，而非僅止於短暫壓制症狀。瑞隆馬光中醫診所鍾典育中醫師指出，在中醫觀點中，現代人長時間承受工作壓力，很容易出現「肝鬱」的情況；再加上外食頻繁、用餐時間不固定，久而久之會影響消化吸收功能，形成「脾虛」。

然而，若此狀態長期為改善，身體修復與代謝能力便會逐漸下降，甚至進一步影響到「腎氣」，讓整體機能逐漸衰退。「血糖高，其實是身體提醒體內的代謝平衡出了問題，造成身體不斷在慢性發炎，而發炎就好像失火，火燒到哪裡，哪裡就會疼痛不舒服。」鍾典育形容。

針對患者血糖控制始終未達理想的情況，鍾典育也指出，雖然患者平時相當注重飲食，但長期工作壓力大，身體始終處於緊繃狀態，缺乏真正放鬆的時間；再加上久坐的生活型態，使氣血循環與代謝效率下降，即使努力控制飲食，血糖與體重仍然難以改善，反而讓身體不適感逐漸加重。

中醫辨證與治療方向：先放鬆，再調體質

鍾典育進一步說明，經過詳細問診與評估，判斷患者體質以「肝鬱脾虛」為主。治療安排上，並非一開始就進行補養，而是先透過針灸放鬆長期緊繃的肩頸與全身肌肉，減輕疼痛與不適；再搭配中藥進行體質調整，改善消化吸收與代謝功能。

同時，配合三伏貼與三九貼，加強體質調整效果，讓身體在不同季節中都能維持較為穩定的狀態。他強調，整體治療方向在於疏肝健脾，協助身體恢復正常的代謝與調節能力，目標是讓身體慢慢回到平衡，而不是急著把數字壓下來。

隨著持續調理，患者的身體狀況逐漸出現變化。在血糖數值方面，糖化血色素自113年12月的8.1，於114年3月下降至7.8，並在114年6月進一步降至6.8。除了數據上的改善，她也明顯感覺肩頸僵硬與全身緊繃的狀況獲得緩解，疼痛發作的頻率降低，精神狀態與工作效率皆較以往提升。

日常配合三重點 幫助調理效果更穩定

為了讓調理效果更為穩定，鍾典育也建議從日常生活中配合三個重點。飲食方面，以原型食物為主，進食時可依序先攝取蔬菜與蛋白質，最後再吃澱粉，並避免空腹食用水果或甜食，有助於血糖穩定。在生活型態上，久坐時每30分鐘至1小時起身活動、伸展筋骨，同時補充水分，幫助促進循環。平時也可透過按壓內關穴、足三里穴，協助放鬆情緒、促進消化與整體循環，讓身體在調理過程中更容易維持平衡狀態。

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

到醫院，不可不知道潛規則！蒼藍鴿醫師告訴你：診間沒主動提「這13點」，小心變成「流水式看病」

她靠「走路」7個月重度脂肪肝痊癒還瘦8公斤！達人教你這個時間走路，治病效果最佳

