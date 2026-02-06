久坐除了全身痠痛，血糖為何也失控？中醫解析背後原因：發炎如「體內失火」全身都受累
長期久坐、工作壓力大，不只讓肩頸痠痛反覆發作，連血糖控制也越來越困難。一名57歲女性上班族，因多年坐在電腦前、活動量不足，逐漸出現肩頸劇痛、全身緊繃與膝關節不適，即使規律服藥、飲食控制，血糖仍不理想。轉而接受中醫調理後，透過針灸與體質調整，疼痛與緊繃感逐步改善，血糖數值也出現實質變化。
久坐、高壓成日常 肩頸痠痛與代謝問題接連浮現
這名57歲女性多年來從事辦公室工作，每天幾乎整個上班時段都坐在電腦前，除了用餐與上廁所，實際活動時間相當有限。長期久坐加上工作壓力偏高，下班後經常出現肩頸僵硬、全身痠痛與疲勞感，成了日常生活的一部分。
近幾週來，肩頸不適明顯加劇，疼痛感像落枕般反覆出現，連轉頭、低頭這類簡單動作都變得困難，不僅影響工作效率，也讓她在長時間用電腦時更加吃力。除了肩頸問題，她也長期受到全身緊繃與膝蓋退化性關節炎疼痛的困擾，走路時常感覺卡卡、不順，身體多處不適交織，使她即使在休息時，也難以真正放鬆。
當肩頸或膝蓋疼痛影響到工作時，她多半仰賴止痛藥撐過工作日，偶爾搭配推拿按摩或貼痠痛藥布暫時緩解，但疼痛往往很快再度出現，也讓她逐漸開始擔心，長期依賴止痛藥是否會對身體造成額外負擔。另一方面，她本身已服用降血糖藥物超過十年，但血糖控制始終未達理想，即使飲食已刻意節制，仍對血糖與體重感到憂心。
中醫觀點解析 久坐族痠痛與血糖失衡的關聯
由於肩頸疼痛已嚴重影響到工作與生活，患者希望能透過中醫針灸，先緩解長期緊繃與疼痛狀態，同時也期待能從體質層面進行調整，而非僅止於短暫壓制症狀。瑞隆馬光中醫診所鍾典育中醫師指出，在中醫觀點中，現代人長時間承受工作壓力，很容易出現「肝鬱」的情況；再加上外食頻繁、用餐時間不固定，久而久之會影響消化吸收功能，形成「脾虛」。
然而，若此狀態長期為改善，身體修復與代謝能力便會逐漸下降，甚至進一步影響到「腎氣」，讓整體機能逐漸衰退。「血糖高，其實是身體提醒體內的代謝平衡出了問題，造成身體不斷在慢性發炎，而發炎就好像失火，火燒到哪裡，哪裡就會疼痛不舒服。」鍾典育形容。
針對患者血糖控制始終未達理想的情況，鍾典育也指出，雖然患者平時相當注重飲食，但長期工作壓力大，身體始終處於緊繃狀態，缺乏真正放鬆的時間；再加上久坐的生活型態，使氣血循環與代謝效率下降，即使努力控制飲食，血糖與體重仍然難以改善，反而讓身體不適感逐漸加重。
中醫辨證與治療方向：先放鬆，再調體質
鍾典育進一步說明，經過詳細問診與評估，判斷患者體質以「肝鬱脾虛」為主。治療安排上，並非一開始就進行補養，而是先透過針灸放鬆長期緊繃的肩頸與全身肌肉，減輕疼痛與不適；再搭配中藥進行體質調整，改善消化吸收與代謝功能。
同時，配合三伏貼與三九貼，加強體質調整效果，讓身體在不同季節中都能維持較為穩定的狀態。他強調，整體治療方向在於疏肝健脾，協助身體恢復正常的代謝與調節能力，目標是讓身體慢慢回到平衡，而不是急著把數字壓下來。
隨著持續調理，患者的身體狀況逐漸出現變化。在血糖數值方面，糖化血色素自113年12月的8.1，於114年3月下降至7.8，並在114年6月進一步降至6.8。除了數據上的改善，她也明顯感覺肩頸僵硬與全身緊繃的狀況獲得緩解，疼痛發作的頻率降低，精神狀態與工作效率皆較以往提升。
日常配合三重點 幫助調理效果更穩定
為了讓調理效果更為穩定，鍾典育也建議從日常生活中配合三個重點。飲食方面，以原型食物為主，進食時可依序先攝取蔬菜與蛋白質，最後再吃澱粉，並避免空腹食用水果或甜食，有助於血糖穩定。在生活型態上，久坐時每30分鐘至1小時起身活動、伸展筋骨，同時補充水分，幫助促進循環。平時也可透過按壓內關穴、足三里穴，協助放鬆情緒、促進消化與整體循環，讓身體在調理過程中更容易維持平衡狀態。
資料提供：馬光中醫診所
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
更多良醫文章
到醫院，不可不知道潛規則！蒼藍鴿醫師告訴你：診間沒主動提「這13點」，小心變成「流水式看病」
她靠「走路」7個月重度脂肪肝痊癒還瘦8公斤！達人教你這個時間走路，治病效果最佳
其他人也在看
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率
行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症。他並提醒，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
愛喝咖啡怕鈣全流光？這樣喝竟是「骨密度守護神」骨鬆風險降6成
咖啡始終與眾多迷思有關，例如傷腎、造成骨質流失。但在現代醫學的顯微鏡下，這顆黑色的豆子正展現出驚人的「救命」潛力。最新醫學研究指出，咖啡不僅不傷腎不傷骨，反而具...
陳宗彥「腦溢血」緊急開刀！醫示警：出現「5大症狀」快就醫
[Newtalk新聞] 曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並於2023年接任行政院發言人的陳宗彥，驚傳於昨(4)日腦中風緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。對此，神經外科醫師張亮霖指出，高血壓是腦溢血最重要的危險因素。若出現腳無力、口齒不清、突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，一定要馬上就醫。 據了解，陳宗彥昨晚參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，隨即被送往馬偕醫院救治，並於昨日下午緊急動手術，目前仍在加護病房觀察。事後馬偕醫院也證實，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察。 根據東元綜合醫院衛教資料指出，出血性腦中風，俗稱腦溢血(腦出血)，死亡率高達30％以上，最常見病灶位置是位於基底核區，而腦幹區及小腦區各佔約一成左右。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師指出，腦溢血的預後一般取決於出血位置、速度、大小，病患年齡以及是否有其他併發症等，出血位置越深越貼近腦幹，則預後越差。 張亮霖進一步表示，近日天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管
為何女性更容易失智？劍橋揭密更年期大腦萎縮關鍵，這5件事比補藥更護腦
失智症為何「重女輕男」？英國劍橋大學最新研究分析超過12萬名女性大腦影像，發現停經後有3個關鍵腦區明顯萎縮，這些區域正是阿茲海默症最早攻擊的目標。國內外專家呼籲，女人要保護自己的大腦，需要暫停為他人空轉，為自己好好做到5件事。 台灣女性平均壽命雖比男性長，失智症風險卻比男性高。根據衛生福利部2024年公布的「全國社區失智症流行病學調查」，女性失智症盛行率為9.36%，明顯高於男性的6.35%，國內許多大型流行病學研究也顯示，失智女性人數約比男性多5成。 不只台灣，英國阿茲海默症協會2025年曾指出，英國女性患者人數約為男性的2倍。為什麼女性更容易失智？今年1月，英國劍橋大學發表了一項迄今規模最大的相關研究，證實很可能是更年期惹的禍。 12萬人研究發現：更年期影響3個腦區，重疊阿茲海默症病變 這項發表於《心理醫學》期刊的研究，分析英國生物資料庫（UK Biobank）12萬4,759名女性的資料，其中約1萬1,000人接受了腦部核磁共振掃描（MRI），這些人平均停經年齡為49.5歲。 結果發現，停經後女性的大腦出現3個關鍵區域的灰質體積明顯減少，都是阿茲海默症患者最先出現病變的區域： ‧
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...