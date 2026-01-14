久坐、壓力大全中？泌尿科醫師解答男性為什麼容易得攝護腺炎

生活中心／唐家興報導

不是憋尿那麼簡單！生活中很多習慣會讓攝護腺炎悄悄找上你。（示意圖／記者楊晴雯攝）

男性為什麼容易得攝護腺炎？泌尿科權威指出，攝護腺炎好發於20至50歲男性，其成因並非單一因素，而是結合了先天解剖構造、細菌感染途徑，以及現代人常見的久坐、憋尿與高壓生活型態，一旦反覆發作，恐嚴重衝擊性功能與生活品質，成為男性的難言之隱。

【解剖構造特殊 尿液逆流成發炎關鍵】

義大醫院泌尿外科主治醫師吳振宇曾在接受媒體採訪時表示，攝護腺位於膀胱出口的關鍵位置，若男性習慣憋尿或因排便導致腹壓過高，帶有細菌或刺激物的尿液就容易逆流進入攝護腺小管，引發急性發炎。醫師提醒，臨床常見患者在下腹、會陰或鼠蹊部出現悶痛感，卻常被誤認為是工作疲勞而延誤診斷。

廣告 廣告

【細菌感染途徑多 青壯年男性也是高危險群】

「這絕不是老年人的專利！」奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖也曾指出，攝護腺炎發生率極高，青壯年男性千萬別掉以輕心。細菌除了經由尿道上行感染，也可能透過血液或淋巴系統入侵。若療程不完整，極易演變成反覆發炎的慢性狀態，進而引發頻尿、解尿不順，甚至造成男性最擔心的性功能障礙。

【久坐與壓力 現代男性的「隱形殺手」】

多位泌尿科名醫於健康專欄中共同點名，現代男性長期久坐辦公、缺乏規律運動，加上高強度的精神壓力，都是誘發此病的導火線。專家直言，攝護腺炎已成為一種「生活型態病」，特別是50歲以下、工作步調緊湊的白領族群，早已成為攝護腺健康受損的高風險族群。

【症狀不只排尿不順 嚴重恐衝擊床上雄風】

醫師進一步分析，攝護腺炎的症狀極其多樣，除了常見的頻尿、尿急、排尿困難外，部分患者甚至會在射精時感到劇痛，或出現勃起功能障礙。謝昆霖醫師憂心表示，許多男性礙於面子問題不願就醫，結果拖成慢性頑疾，治療難度與時間都會倍增，呼籲男性應破除心理障礙。

【告別下半身危機 關鍵在於生活微調】

想要保護攝護腺，專家建議應從日常習慣做起：嚴禁憋尿與久坐、培養運動習慣，並減少酒精與辛辣食物的刺激。此外，維持良好衛生與安全性行為也是防範重點。吳振宇醫師強調，只要下體出現持續性不適，就應及早尋求醫師協助，透過早期治療才能徹底根治，避免發炎反覆摧殘生活品質。

更多三立新聞網報導

明明胸悶、心慌，為何心電圖總是顯示正常？醫揭「關鍵原因」別被騙了

你知道保險套「前端的小突起」有啥用？醫揭驚人真相：80%的人都用錯

男友在身邊竟沒發現！近視眼女友「超認真站崗」爆火：眼神茫然萌翻全網

宋伊人驚傳出事了？網瘋傳「被消失」 查核結果曝光全網氣炸

