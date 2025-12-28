「久坐、站立都能做」踮腳尖穩血糖防骨鬆 還能提升大腦記憶力

踮腳尖這個看似簡單的小動作，其實對健康帶來多重益處，急診科醫師林思宇指出，踮腳尖不僅能訓練小腿肌力，日本研究更發現可刺激骨頭釋放骨鈣素，對預防骨質疏鬆、穩定血糖、提升大腦記憶力都有幫助，建議民眾一天至少執行60次。

踮腳尖這個動作隨時隨地可做，要動起來就是這麼簡單，對於覺得工作忙碌、沒空運動的人來說，利用空檔踮踮腳尖也是一種運動。 （示意圖／Pixabay）

林思宇在臉書粉專「DR.林思宇」發布影片說明踮腳尖的執行方式。首先採取站姿，面向牆壁或有椅背的椅子，雙手往前平舉伸直後扶著牆壁或椅背。接著將雙腳尖踮起並停留3秒，此時應感受到小腿有緊繃感，再慢慢放下來，重複上述動作每天至少做60次。

根據日本醫學博士太田博明的研究發現，踮腳尖能刺激骨頭釋放骨鈣素，對於穩定血糖與增加大腦記憶力也有幫助。林思宇強調，這個動作隨時隨地可做，要動起來就是這麼簡單，對於覺得工作忙碌、沒空運動的人來說，利用空檔踮踮腳尖也是一種運動。

踮腳尖能刺激骨頭釋放骨鈣素，對於穩定血糖與增加大腦記憶力也有幫助。 （示意圖／Pixabay）

家醫科醫師李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文補充，久坐時踮踮腳尖也能幫助穩定血糖。李思賢說明，雙腳腳跟持續進行「抬起、放下」的動作，就可以利用比目魚肌的氧化代謝能力，持續消耗血液中的葡萄糖與血脂，還不用費力流汗。

