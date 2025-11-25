久坐「4危害」曝光！醫示警：坐8hrs罹癌風險提高 死亡率飆40%

生活中心／張尚辰報導

許多上班族因為工作的緣故，常常一坐就是好幾個小時。對此，醫師黃軒表示，醫學界把「久坐」列為慢性疾病的黑名單，跟抽菸站在同一列，一天久坐超過8個小時，體內器官恐一個個被拖下水，死亡率甚至還會增加20-40%。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」中發文指出，長時間久坐可能會導致身體器官漸漸衰退，嚴重情況甚至不亞於抽菸對身體的危害，對此，黃軒列出「4點」每天久坐超過8小時，身體恐發出的警訊，如下：

1.心臟

壓力飆升，久坐讓血流停滯、血管將硬，死亡率上升20-40%。

2.大腦

血流下降，久坐越久，腦部供血越差，執行功能下降。

3.癌症

代謝毒素堆積，久坐會打亂胰島素訊號，提高罹患大腸癌、乳癌的風險。

4.糖尿病

胰島素抗性暴增，只要坐太久，身體會像關機一樣代謝能力變差。

至於該怎麼預防或減少久坐對身體帶來的危害？黃軒說明，久坐50鐘至少要站起來走2-3分鐘，讓血流重啟，走路不只是運動，更是人體的維修工程，心臟靠快走修血管，大腦靠規律走來清毒蛋白，若想護心、護腦，可以每天快走30分鐘，或3000至7500步，但要記住「規律的步行，比暴走更有效」。

