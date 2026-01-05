久坐2小時就會傷腦！運動也沒救 最新研究曝「吃1物」可逆轉

記者蔣季容／台北報導

最新研究顯示，久坐還會影響腦部血流，增加動脈硬化風險，且老年人特別明顯。（示意圖／翻攝自Pixabay）

久坐容易腰痠背痛、對血糖與心臟不好。營養師老辜表示，最新研究顯示，久坐還會影響腦部血流，增加動脈硬化風險，且老年人特別明顯。不過日常可以多補充綠茶、紅茶、蘋果等含有類黃酮的食物，來保護自己的腦部。

老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」指出，研究讓健康的年輕人與年長者連續坐著2小時不動，並觀察供應腦部的重要血管（頸動脈）的血流變化。結果發現不論年輕或年老，只要久坐，流向腦部的「順向血流」都會下降，這表示腦部實際得到的血液供應變少，但只有年長者出現「逆向血流增加」。這表示血液在血管中出現回流、亂流的現象，與血管內皮功能受損、動脈硬化風險上升有關。

廣告 廣告

老辜說明，許多人直覺認為，「我平常有運動，應該沒差吧？」但研究結果指出，年輕人無論體能好壞，久坐後腦部血流下降的幅度幾乎一樣。這表示再好的體能狀態，也擋不住久坐當下對腦血流的影響，而年長者受到的衝擊更大。

老辜提及，研究將受試者分成兩組，在久坐前個別喝下高類黃酮的可可飲（約695mg）、極低類黃酮的可可飲（對照組）。結果顯示，對年輕人來說，有沒有類黃酮差異並不大。對年長者來說，高類黃酮組久坐後「逆向血流增加」的現象被明顯抑制。而低類黃酮組，逆向血流與血管壓力顯著上升。

老辜解釋，類黃酮是一種天然存在於植物中的多酚類化合物，常見於綠茶、紅茶、蘋果、葡萄、莓果、未高度加工的可可，對血管內皮功能、一氧化氮生成、血管彈性，都有正面影響。因此日常不妨適量補充這些食物，尤其是認知功能退化風險較高者、長時間看電視或滑手機的長輩，以及行動受限、久坐比例高的老年族群。

更多三立新聞網報導

天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸

今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團

首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷

馬杜洛被捕「NIKE成最大贏家」！同款穿搭曝光 台灣售價7560元

