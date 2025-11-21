久坐4小時風險飆77%！最新研究曝「3習慣」最傷心臟 很多人全中

生活中心／綜合報導

中國暨南大學研究團隊在《JACC Asia》刊出一項大型研究，透過「中國開灤前瞻性隊列」追蹤近9萬名沒有心臟傳導疾病的成年人，長達14.1年之久。結果顯示，期間共新增3,723例心臟傳導疾病，換算下來每千人年發病率為3.04例。研究特別把焦點放在喝酒、久坐、睡太久等可調整的生活習慣，結果意外發現三大風險因子：

1. 過量飲酒

每天喝到 5 杯（standard drinks）以上的人，心臟傳導疾病風險會增加 16%；若長期都喝過量，風險甚至可能成倍上升。酒精可能直接傷害心臟的電傳導系統，也可能引發電解質失衡，尤其容易造成右束支傳導阻滯（Right Bundle Branch Block, RBBB）。

2. 久坐太久

一天坐超過 4 小時，罹病風險增加 12%；若多年都維持久坐習慣，風險更暴衝到 77%。久坐也和房室傳導阻滯（Atrioventricular Block, AVB）有關，風險增加 28%，推測與慢性發炎及氧化壓力累積有關。

3. 睡太久（≥9小時）

每晚睡超過 9 小時的人，風險增加 32%；長期如此者，風險上升到 67%。過長睡眠同樣被發現與 AVB 有關，風險上升 62%，可能與夜間迷走神經過度活化或慢性發炎反應有關。

此外，研究也分析傳統高風險族群：

1. 每增加 10 歲，風險 +24%

2. 男性比女性高 77%

3. BMI ≥28，風險比 BMI <24 高 29%

4. 高血壓、糖尿病、心肌梗塞史皆讓風險進一步升高

有趣的是，研究反而沒有發現吸菸或體力活動與整體心臟傳導疾病有直接關聯。

這是全球首次指出「過量飲酒、久坐、睡太久」三大可調整生活習慣，可能明顯提升心臟電傳導異常的風險。專家提醒，這些問題若不改善，未來可能進一步演變為嚴重心律不整，甚至得靠心臟節律器維生。

日常習慣若能做到：

✔ 避免過量飲酒

✔ 別久坐、多活動

✔ 維持適度睡眠時數

或許就是守護心臟電傳導健康的最佳第一步。

