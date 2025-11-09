久戴降噪耳機恐害聽力退化？醫這樣說 一出現「3症狀」快立刻就醫

28歲阿信每天都準時到圖書館拼國考，為了不被干擾，幾乎從早上就戴降噪耳機直到回家，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出，如果持續未節制，恐怕會造成聽力退化。

降噪耳機引發聽覺補償作用 對聽力的傷害加倍

田輝勣醫師表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造反向聲波來抵銷，雖然可以製造出真空式安靜，但耳朵內部其實一直在接受抵銷後的訊號，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，而當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，可能會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

降噪又聽音樂 比純聽音樂更傷聽力

田輝勣醫師也提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾（如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷）等高風險族群，都容易讓症狀惡化。

聽力治療藥物＋聽力復健 越早治療效果越好

田輝勣醫師指出，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦；若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入。早期治療往往恢復快、效果好，但拖延過久，聽力細胞一旦受損就無法再生。

使用耳機遵守60/60原則 出現三症狀就應立即就醫

田輝勣醫師呼籲，使用耳機應遵守60/60原則，單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕。另外音量維持在最大音量的60%以下，避免在極度安靜下聽大聲音樂。萬一真的出現「耳鳴持續超過三天」、「頭暈合併走路不穩」、「突然聽不清楚別人說話」，就應該立即就醫，保護重要的聽力。

