久無性生活也會得「子宮頸癌」醫：80歲婦也罹患！

今年全球首次舉行「世界消除子宮頸癌日」，世界衛生組織（WHO）呼籲各國加強預防作為，降低子宮頸癌造成的疾病負擔。婦產科醫師提醒，許多女性認為「久無性行為」就不用篩檢，但HPV的潛伏期相當長，只要一生有過性行為，就曾感染過HPV，千萬不可輕忽。

衛福部國健署表示，台灣自 1995 年提供免費抹片檢查以來，子宮頸癌標準化發生率已下降逾七成，死亡率亦大幅減少。為持續強化防護，今年起將篩檢年齡下修至 25 歲，並新增 35、45、65 歲女性 HPV 檢測，目標打造更高敏感度的早期發現網絡。

及早接種、定期篩檢 避免疏忽留下遺憾

國健署表示，子宮頸癌是少數可以「有效預防」的癌症，但若錯過篩檢或延遲就醫，可能在無症狀的狀況下錯失黃金治療期。國中生可透過公費計畫接種 HPV 疫苗，從校園階段建立保護力。

然而，部分女性仍存在迷思，例如「年紀大就不用做抹片」、「沒有性行為不會得癌症」等，使篩檢率無法提升。根據國內資料，65 歲以上女性的子宮頸癌標準化發生率是全年齡的 2.4 倍，但篩檢率明顯偏低。國健署提醒，25 歲以上女性均應定期檢查，一旦出現異常出血、分泌物改變或下腹疼痛等症狀，務必及早就醫。

多年未有性行為仍可能罹病，不要因迷思錯失檢查

臺灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，臨床上最常遇到的迷思之一，是民眾認為「沒有性行為很久，應該不會有事」。然而，只要一生中有過性行為，就曾有感染 HPV 的可能，病毒可能在體內潛伏多年，不會因為停經或年紀大而自動消失。

黃建霈醫師指出，多數感染會在一年內自行清除，但若免疫力下降，病毒仍可能使細胞逐漸出現病變，最後導致癌症。他強調：「即使多年沒有性行為，仍然可能罹患子宮頸癌，所以不能逃避檢查。」

黃建霈醫師表示，子宮頸癌早期大多沒有症狀，定期篩檢相當關鍵。HPV 檢測能偵測是否感染高風險型病毒，與抹片搭配使用，可提升整體篩檢準確度。

黃建霈醫師分享一名 80 歲婦女的案例，因健康意識良好主動接受抹片檢查，意外發現異常變化。「子宮頸癌是長期病變累積，即使停經很久、沒有性行為，仍有可能演變成癌前病變或癌症，不能掉以輕心。」

從校園到高齡的「全齡防護網」全民一起努力

2018 年起推動國中女生 HPV 疫苗公費接種，2023 年完整接種率已達 90%。自 2025 年起接種對象擴大至國中男生，以減少病毒傳播、同步保護不同性別的族群。

今年起，篩檢年齡從原本的 30 歲下修至 25 歲，並新增 35、45、65 歲的 HPV 檢測，逐步導入高敏感度檢測工具，以提升早期發現效率。

國健署呼籲，25 歲以上女性均應定期進行子宮頸癌篩檢，不分性傾向與婚育狀態；而家人、親友的提醒，也能減少女性因尷尬、迷思或疏忽而錯過檢查。