久站「靜脈曲張」發癢抽筋怎消除？醫用1招「膠水黏靜脈」擺脫蜈蚣腿

50歲周女是一名高中老師，因較課長期站立，使雙腿靜脈曲張導致腿部皮膚發癢，且搔抓而出現紅腫破皮，擔心需要動手術治療，經親友介紹至仁愛長庚醫院胸腔暨心臟血管外科門診就醫，醫師以超音波檢查評估血管狀況，最終選擇施行微創手術靜脈膠水治療，讓她順利回到講台，繼續作育英才。











收治個案的仁愛長庚醫院胸腔暨心臟血管外科醫師林宜右表示，靜脈曲張常發生於腿部，靜脈因為瓣膜受損或是血管壁變弱，造成血液滯留和血管擴張扭曲，有如蜈蚣般有礙皮膚外觀，是一種靜脈系統常見的疾病。靜脈曲張的常見症狀包括：晚上小腿常常抽筋、開始腫脹、走路或久站後覺得很不舒服。

靜脈曲張4大高危險群



林宜右說明，靜脈曲張的高危險族群包括：

有家族病史者

肥胖者會增加下肢壓力

懷孕者荷爾蒙改變會增加罹患風險

長時間站立或坐姿不動者

林宜右指出，靜脈曲張不只是外觀的問題，更可能影響生活品質，甚至隱藏著更深層的血管疾病，需要專業醫師透過超音波等檢查，判斷病情輕重，再討論最合適的治療方式。靜脈曲張的治療不能僅靠外觀判斷，由醫師親自操作的完整血管檢查與診斷至關重要，不僅能判斷病變血管位置，更能同時擬定治療計畫。





微創手術用膠水黏合靜脈



目前已有最新的微創手術與雷射、靜脈膠水閉合技術，可讓病人恢復更快、疼痛減少。但林宜右提醒，此治療方式並非人人皆適用，醫師將會根據每位病人的血管型態與症狀，量身訂做最適合的治療計畫。

林宜右解釋，在該手術中採用不插管麻醉方式，減少病人術中不安與不適，術後也持續追蹤與衛教，讓病人在安心氛圍中完成治療。很多病人手術後不只是小腿腫脹減輕，連晚上睡眠品質都有所改善。





早期靜脈曲張3招改善免手術



林宜右強調，很多靜脈曲張的病人擔心檢查會直接被安排手術，因為害怕手術而延誤就診，但並非所有靜脈曲張治療都需要開刀。門診檢查的目的是幫助病人確認病情，並提供不同治療選擇，早期症狀者可能可以透過醫療彈性襪、藥物或生活習慣改善來減緩惡化。

林宜右呼籲，民眾若出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍等6大症狀，建議及早接受專科醫師檢查評估是否為靜脈曲張，避免錯過治療時機，透過專業的診斷與個人化的治療，能幫助病人擺脫下肢不適。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為久站「靜脈曲張」發癢抽筋怎消除？醫用1招「膠水黏靜脈」擺脫蜈蚣腿