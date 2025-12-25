久良栖療癒步道 泰雅獵寮啟用

重拾原民文化的山林印記，台中市和平區松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用活動，林業及自然保育署台中分署25日表示，獵寮在泰雅文化中不只是狩獵時的暫歇空間，更承載著族人對山林的敬畏等的文化記憶，該獵寮長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺，整體花費22萬元，由部落青年依循泰雅族傳統工法，並採用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木製成。

林保署台中分署前天於台八線松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用活動，在部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福聲中，與會部落耆老、部落居民及德芙蘭國小師生共同見證下啟用。林保署台中分署說明，獵寮建置花費22萬元，經費為台中分署計畫支出，並由當地工班在今年10月進場施工，12月中旬完工。

林保署台中分署說，久良栖森林療癒步道泰雅獵寮是由在地松鶴社區發展協會所搭建，部落青年依循泰雅族傳統工法與山林智慧，運用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木，結合茅草與環境友善工法，使獵寮與森林景觀和諧共存，整體長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺。

林保署台中分署表示，久良栖森林療癒基地早期為八仙山林場森林鐵路運行的路徑，歷經2年，從手作步道、森林療癒遊程規畫及人才培育，逐步形成森林療癒的場域，此次建置泰雅獵寮，便是希望能將原民文化體驗融入森林療癒活動，讓旅程不只是散步健行，更是一段結合文化傳承與五感體驗的探索過程。

林保署台中分署說，未來也將攜手當地部落社區，結合步道、泰雅獵寮，推出文化導覽、環境教育及森林療癒相關活動，讓走入山林的旅人，身處在步道漫步、聆聽鳥鳴的山林，感受森林帶來的放鬆與療癒，同時透過部落導覽解說，理解原住民族文化與永續山林的重要性。