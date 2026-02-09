久視傷血 中醫3招飛蚊不上門

傳統中醫認為，「久視傷血」，長時間近距離用眼，常會深度耗損肝血與心血，輕則乾澀、痠脹、視線模糊，重則飛蚊加重、肩頸僵硬及睡眠品質下降，甚至因為末梢循環不良導致手腳冰冷。聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文九日分享，四十多歲中年男子經常熬夜追劇，以致視力難聚焦、眼前黑點飄動等飛蚊症，透過針灸治療、茶飲保健、穴位按摩及改變用眼習慣，幸運地讓症狀逐步改善。

陳藝文副主任指出，臨床觀察發現，四十歲後常見「四十眼睛」問題，比如老花、飛蚊症、眼壓升高；五十歲多有「五十肩」，常見肩頸僵硬與活動受限。兩者皆與肝血不足、經絡不暢有關，眼睛與肩頸健康息息相關，建議由遠到近按壓穴位，第一步（手部）：先按壓手部合谷穴，能迅速放鬆眼球後方六條肌肉，有助明目減壓、緩解深層疲勞，引導氣血上行。

陳藝文進一步指出，第二步（頸部）：按壓頸後風池穴，有效緩解眼部疲累引起肩頸僵硬，解決眼累帶動頸僵的困擾；第三步（頭部）：按摩眉頭攢竹穴、眼內角睛明穴與頭頂百會穴，有助提振腦部運作，改善氣血不暢引起的頭痛、眼睛疲勞。

按摩時以指腹輕按至微痠、微脹即可，每個穴位按壓約五至十秒，配合用力閉眼、再放鬆張開等動作約十下。另外，過敏引起的紅腫癢，可透過按壓迎香穴、上關穴，幫助緩解眼睛與鼻子不適。

陳藝文推薦雙花護眼茶，作為居家保健茶飲，配方：紅花、菊花、枸杞、黑棗、黃耆，功效：菊花有助清肝明目，紅花補心血、增加血氧；黃耆與黑棗負責補氣補血，提升整體代謝能力。總之，藉由柔肝疏肝及養心血，可望減緩眼睛不適症狀。

春節護眼關鍵不在補很多，而在用得少、休息夠。每用眼三十分鐘就應閉眼休息一次，熬夜後於午休小睡三十分鐘，幫助補足肝膽經虛損，熱敷適用於眼睛出現疲累感或黑眼圈時，若是感覺紅腫、癢痛則應避免熱敷。她建議民眾把握假期調整用眼習慣，才能在新的一年保持眼睛清晰。