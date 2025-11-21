久違了郭台銘！滿頭白髮站台鴻海科技日 劉揚偉：沒郭董就沒鴻海

鴻海董事長劉揚偉與創辦人郭台銘於今（21）日「科技日」活動開場，一同走出舞台，即成了全場焦點。許久沒出現在螢光幕前的郭台銘，頂著一頭白髮亮相，但全程未發言。 圖：擷取自「鴻海科技日」YT直播畫面

[Newtalk新聞]

鴻海（2317）年度的科技日大會（HHTD25）今（21）日於台北南港展覽館一館登場。一開場，董事長劉揚偉與創辦人郭台銘一同走出舞台，即成了全場焦點。許久沒出現在螢光幕前的郭台銘，頂著一頭白髮亮相，但全程未發言。

正逢喪母之際（郭初永真女士於 11 月 6 日辭世）的郭董，今日現身並未致詞，在劉揚偉致哀後回到台下聆聽演講。劉揚偉以「非常、非常特別的 VIP」來介紹郭台銘，並對郭台銘表達最深切的哀悼。

廣告 廣告

劉揚偉指出，郭台銘今日現身來表示對公司強力支持，「我真的非常感謝，也想向他獻上我最深的敬意。這是非常特別的時刻」；「沒有創辦人，今天的鴻海就沒有這樣的規模。」

劉揚偉說，外界常看到鴻海產品種類多元，包括智慧手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車與消費性電子等，多到說不完，但仍有不少人只把鴻海視為「組裝代工廠」，這樣的印象並不完整。強調公司是建立在技術、製造能力、及製程工程等三大基礎上。這些能力，就是鴻海用來跨足 AI、電動車與雲端基礎設施等更高階產品，打造未來的根本。 他期望藉由科技日，讓外界看到「新鴻海」不只是製造，更是全面性的科技解決方案提供者。

這場「科技日」大會為期兩天，強打鴻海最完整的 AI 應用、最完整的垂直整合、最紮實的製造能力、最前瞻的技術（量子、航太、人形機器人等）、最多元的合作夥伴參與，及最多來賓、媒體和民眾參與，去年兩天參觀人數約 5,500 人，今年目前報名人數已近一萬。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不甩台股賣壓！鴻海Model A亮相、Open AI合作、法人評點買進個股一次看

AI伺服器大廠釋樂觀訊號 市場為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨兩大天險