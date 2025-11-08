久違辦大型演唱會！曾沛慈登北流「唱到手在抖」轉型唱跳歌手
歌手曾沛慈在北流舉辦久違的大型演唱會，為粉絲帶來一場精彩的音樂饗宴。她以優雅的白紗裝扮坐在花朵鞦韆上華麗登場，整場演出涵蓋快歌、抒情歌曲，展現全方位的音樂實力。曾沛慈坦言自己唱到手都在顫抖，同時透露這場演唱會早在專輯籌備階段就已開始策劃，就是要給歌迷一個重大驚喜。
這場巡迴演唱會，曾沛慈以多首膾炙人口的歌曲打動全場歌迷。她開場時穿著浪漫白紗，坐在花朵鞦韆上，以《搶先看》為整場演出揭開序幕，並獻唱了《關於愛這件事》，展現優美的嗓音和精湛的唱功。在表演間隙，曾沛慈與台下觀眾分享了她的心情，她表示：「哇…好，讓我冷靜一下…因為我剛剛唱到真的，其實我手在抖。」她進一步解釋這場演唱會的籌備過程：「根本就是在準備專輯之前，專輯開始萌芽的時候，公司就一直在策畫這場演唱會了，就是要給大家一個很大的驚喜。」
曾沛慈也笑說，自己要朝著唱跳歌手方向邁進，帶來《連鎖反應》時又唱又跳，成為最大的驚喜，而除了中文歌曲，曾沛慈也完美駕馭台語歌曲，獻唱《失眠的人》。這場演唱會無疑將成為曾沛慈和歌迷們共同珍藏的難忘回憶。
