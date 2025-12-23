久違露面！張菲澳門返台被直擊 身邊仍是「她」

已淡出演藝圈的張菲（右圖左）11日被直擊現身機場，身旁相伴的則是經紀人「慧姐」。翻攝FB@張菲、翻攝《鏡週刊》

好久不見的「綜藝天王」張菲現蹤機場！據《鏡週刊》今（23日）報導，張菲11日自澳門搭機返台被直擊，身旁的「她」是與張菲交情數十年的經紀人「慧姐」，儘管早已退休多年，張菲出國仍習慣帶著老搭檔同行，十分念舊。

張菲（左）和慧姐拖著行李，等著司機來接。翻攝《鏡週刊》

報導指出，張菲11日和慧姐現身澳門飛回台灣的班機上，兩人一同坐在商務艙中，看起來有些疲倦的張菲，戴著口罩在座位上閉目養神，下飛機後，張菲主動在行李轉盤旁等待，更將兩人的行李搬下來，展現紳士的一面。

張菲（左）和慧姐趁空哈菸。翻攝《鏡週刊》

出海關時，張菲被機場人員認出，隨後一名年輕女子前來接機，張菲一出關便菸癮上身，三人隨即轉往吸菸區歇腳。 只見張菲熟練地點菸後，順手替慧姐遞上打火機，兩人邊吞雲吐霧邊與一旁戴著口罩的年輕女子閒聊，十多分鐘後才心滿意足起身等車。不久一輛福斯保母車抵達，約莫四點半，車子抵達張菲位於台北天母的住處，張菲則與同行兩女一同拖著行李返家。

野生張菲被直擊！飛澳門原因曝光

事實上，今年初網路曾瘋傳張菲在天母街頭牽著自行車的照片，不過事後經媒體查證，該照片其實是過往舊照，儘管如此，仍讓不少粉絲再次關注這位綜藝大哥淡出後的日常模樣。今年74歲的「綜藝天王」張菲，過去主持《龍兄虎弟》、《綜藝大哥大》紅遍大街小巷，但他自2018年主持華視《綜藝菲常讚》停播後，已逐漸淡出螢光幕。而對於這次出國原由，張菲回應，這次去澳門是為了洽談表演的活動。

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



