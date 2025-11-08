久違香氣飄街頭迎客！豬肉解禁小吃攤恢復營業 民眾直呼好想念
昨日凌晨農業部開放全台豬隻屠宰、肉品拍賣，今（8）日菜市場跟小吃攤一早就擠滿了許多人。基隆廟口夜市有業者一拿到豬肉，早上四五點就開始備料。宜蘭在地知名的麵店一早就大排長龍，民眾表示平常不愛排隊，但這好滋味10多天沒吃到，就算要排多久都願意！
一早上午八點多，小吃店老闆手忙到停不下來，因為店門口已經大排長龍。宜蘭知名的麵店因禁宰令休息十三天，隨著解封終於重新開張，民眾大口喝著熱湯，開心地說終於能再吃到豬肉，覺得特別幸福。
隨著豬肉解禁，小吃攤終於恢復正常營業。圖／台視新聞
基隆廟口夜市也是一樣，業者搬著一桶一桶的滷肉進店，忙進忙出準備營業，老闆娘就怕滷肉不夠軟嫩，一拿到肉就立刻開火備料。鍋裡金黃滷肉香氣四溢，不少民眾聞香上門，大口吃著滷肉飯，這滋味等了十幾天，如今終於吃到，不少人直呼太想念了。
豬肉解禁，全台各地市場和小吃攤紛紛恢復營業，久違的香氣再度飄滿街頭，業者和民眾都笑開懷。
台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜
