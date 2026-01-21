「之前帶都沒事...」赴韓旅遊新規必看！這3類物品不能托運 釜山金海機場出境大塞車

釜山金海機場出境檢查嚴格，暖暖包被要求手提，托運行李需開箱檢查。（示意圖／本刊資料照）

近期有旅客在釜山金海機場搭機回台時，遇到托運行李大規模開箱檢查事件，主要原因是行李內含暖暖包。網友在社群平台上分享經驗後，引發大量關注與討論。此次事件凸顯韓國機場針對潛在發熱物品的安檢趨嚴，也提醒即將赴韓旅遊的民眾注意行李攜帶規定。

暖暖包能托運嗎？

有網友表示，前天（19日）在金海機場搭乘華航晚班機時，托運行李內的暖暖包被要求開箱檢查。現場人數眾多，多位旅客同時被抽查，導致行李運送帶一度塞爆。原PO特別提醒，無論暖暖包是否開封，都應放入隨身手提行李，而非托運。

其他物品也可能被抽查？

除了暖暖包外，也有旅客因鞋子防水噴霧或保養品罐子被抽回檢查，造成自助報到與行李等待時間延長至1小時以上。雖然部分旅客托運暖暖包未被攔查，但近期回國旅客普遍表示，韓國機場安檢確實變得更嚴格。

航空公司規定與注意事項

航空公司指出，暖暖包的托運限制依材質與成分而定：

傳統拋棄式暖暖包 ：通常非危險品，但部分韓國機場仍視為潛在熱源，要求手提。

充電式暖暖包（含鋰電池）：嚴禁托運，必須隨身攜帶。

建議旅客在回台前，再次確認當地機場公告，避免因行李被抽查而延誤航班。

更多鏡週刊報導

當你有個不聽勸的爸⋯父子機場外「硬嗑5.5公斤」畫面瘋傳 寧願撐爆也不浪費震撼網

有片／跑去機場聞行李？繼侯友宜後「米可白又被叫成狗」 她幽默回應！網：漸漸的不當人了

Burning Sun恐重演？勝利現身柬埔寨「與犯罪大佬開私人派對」 韓記者揭近況、人際網絡