之前談的不算數？川普突提高南韓關稅「台灣小心了」 專家曝美方下狠手1核心關鍵

美國總統川普突然宣布，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%，引發外界譁然，有不少人質疑，之前談的協議直接不算數了嗎？此消息也讓台灣不少產業擔憂，原先談好的15%關稅是不是將出現變數？對此，財經專家游庭皓在臉書發文指出，美國此舉等於暫時逆轉了先前的降稅安排，只要有任何跡象，想要技巧性延後或規避協議，川普都會緊盯著。

美國總統川普透過社群媒體發文表示，美國的貿易協議攸關國家核心利益，美方在所有已達成的協議中，皆已依照承諾迅速下調關稅，也期待貿易夥伴履行相同義務。不過，川普點名南韓國會遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，宣布即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。



​川普強調，是否通過協議是南韓國會的權限，但在協議尚未正式生效的情況下，美國將採取因應措施。他宣布，將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及所有其他屬於對等關稅範圍的商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

對此，游庭皓表示，美韓關稅戰再度爆發？川普宣布，美方將把對南韓商品的進口關稅，從原本的 15% 提高至 25%，涵蓋汽車、木材、藥品等多項輸美產品。這項調整是川普指責，南韓國會未如約，將去年與美國達成的貿易協定納入本國法規，而美方則已按協議迅速調降關稅，他認為雙方應對等履約，因此決定恢復更高關稅。

游庭皓指出，該協議原本是作為雙邊投資和貿易框架的一部分，大幅降低了關稅，但因立法進程遲滯，美國此舉，等於暫時逆轉了先前的降稅安排，只要有任何跡象，想要技巧性延後或規避協議，川普都會緊盯著你。

