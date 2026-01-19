之後就拜託了…演藝圈「潛規則」是真的！綜藝教父抖黑幕：經紀人竟是皮條客

日本「綜藝教父」關根勤近日揭露演藝圈「潛規則」，透露某知名女星曾遭經紀人設局，被迫「獻身導演」以換取演出機會。示意圖／取自photoAC

日本72歲「綜藝教父」關根勤近日在YouTube頻道上「豁出去了」，大膽揭露圈內不能說的秘密「枕營業（潛規則）」。他驚爆某知名性感女星曾遭經紀人設局，被迫「獻身導演」以換取演出機會。這段赤裸裸的爆料一出，隨即在網路上引發軒然大波，網友紛紛猜測當事人的真實身分。

關根勤13日於個人YouTube頻道上傳名為「演藝圈的黑暗」新片，邀請人氣搞笑組合「三明治人」擔任嘉賓，不僅大聊過往秘辛，更觸碰了業界最敏感的神經「枕營業」。

驚人爆料：經紀人竟是皮條客？

在影片中，關根勤以親身見聞為例，揭露了一段令人咋舌的往事。他透露，曾有一位走性感路線且「算有人氣」的女藝人，被信任的經紀人帶去參加與某導演的餐敘。

原以為是單純的業務聚餐，沒想到席間經紀人竟突然起身，拋下一句意味深長的「那之後就拜託了」，隨即獨自離去，將女藝人「留給」導演。這段如同戲劇般的真實情節，赤裸裸地展示了當時經紀人如何利用旗下藝人進行權色交易，以換取演出機會。

時代背景：電視台掌握生殺大權

關根勤進一步解釋，這類故事發生在「電視台擁有絕對權力」的舊時代，當時的媒體環境較封閉，藝人只要能爭取到電視節目的曝光，成名的機率便大幅提升。在極大的成名誘惑與權力不對等之下，女藝人或偶像為了爭取上位，每晚與圈內權勢人士舉行「飲酒會」，甚至進行更進一步接觸的傳聞，在當時幾乎是公開的秘密。

關根勤表示，過去女藝人或偶像為爭取上位，不僅每晚與圈內權勢人士舉行「飲酒會」，甚至進行更進一步接觸。圖／翻攝自關根勤IG

輿論沸騰：網友嘆「水太深」

這段影片曝光後，立刻在日本網路上掀起巨浪。由於關根勤在演藝圈地位崇高且資歷極深，其爆料的可信度極高，引發網友熱論，「關根先生這個等級，感覺真的知道很多不能說的秘密」、「演藝圈水太深了...」、「從以前就是這樣了吧！太黑暗了」、「說不定現在還是有，只是形式變了而已」。這段影片讓長年流傳於網路、如同都市傳說般的「枕營業」議題，再次成為大眾關注焦點。

業界反駁：時代變了 「陪睡」未必能紅

針對關根勤引發的熱議，一名現任民營無線電視台的工作人員則提出了不同的觀點，直言「枕營業盛行已是20多年前的事情」，並指出現在這種操作手法已幾乎絕跡，原因有三：

1.社群媒體的監督：現代是「全民狗仔」時代，任何不當行為一旦曝光在社群媒體上，對電視台和製作人都是毀滅性打擊，「娛樂圈的人沒那麼笨，不會冒這種風險。」

2.曝光不等於走紅：媒體生態改變，如今演出電視節目已不再是走紅的保證，權色交易的「投資報酬率」大幅降低，製作方反而傾向拒絕試圖靠美色上位的藝人。

3.仲介公司倒閉：過去那些專門遊走灰色地帶、仲介枕營業的經紀公司，大部分都已被時代淘汰或倒閉。

該名工作人員強調，如今想靠「陪睡」獲取工作，在現代正規的電視圈中已幾乎是不可能的事。這場由資深藝人爆料引發的風波，不僅揭開了過去的傷疤，也意外映照出日本演藝圈生態在數位時代下的巨大轉變。



