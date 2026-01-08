一之軒立足台灣45 年 倡議綠色愛地球 再創烘焙新標竿

圖：一之軒 2026 春節以「金喜迎新歲,福運滿盈來」為主題,將春節禮盒與純淨烘焙做深度結合。(圖/一之軒提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

2026年台灣烘焙品牌「一之軒」邁向45 週年，身為國內標竿烘焙連鎖企業，一之軒近期不僅在永續經營上獲得高度肯定，更於農曆新年前夕，以「金喜迎新歲，福運滿盈來」為主題推出一系列創新春節禮盒，將傳統年節元素與品牌核心的「純淨烘焙」理念深度結合，為 2026 春節市場注入綠色消費新動能。

圖：一之軒 2026 春節主打四款「元寶造型禮盒」,瞄準新春祈福與健康趨勢。(圖/一之軒提供)

一之軒創辦人廖明堅表示，一之軒在追求烘焙工藝的同時，更致力於健康與環保的良善經營，這份堅持在 2025 年獲得專業肯定，榮獲 TESGAC 永續報告書金質獎及永續標竿企業獎。品牌表示，一之軒秉持『健康、永續、環保、文明』四大理念，透過提升烘焙的心意，落實愛護地球的決心。這份品牌精神也體現在今年的年禮設計中，強調以純植物性原料，素食友善來承載節慶心意，讓每位消費者都能在一之軒選購適合的伴手禮。

今年春節，一之軒特別開發四款寓意吉祥的「元寶造型禮盒」，透過創意包裝與健康內餡搶攻年輕族群與企業送禮市場。四款元寶各具特色：「發財元寶」選用夏威夷豆南棗核桃糕；「財神爺元寶」內裝綜合牛軋糖；「爆富元寶」提供酥脆的小蝴蝶酥；「吉祥元寶」則結合象徵大吉大利的橘子乾。

圖：一之軒「福運雙喜禮盒」,雙層設計展現春節尊貴體面的送禮價值。(圖/一之軒提供)

針對追求豐富度的消費者，一之軒推出雙層設計的「福運雙喜禮盒」，將元寶系列與熱銷的綜合鳳梨酥、日式堅果塔組合，提供更多元的送禮選擇。

除了金喜元寶系列，一之軒近年最受歡迎的「法式脆皮烤年糕」依舊是市場焦點。這款產品以豆乳製成，打造出獨特的酥脆口感且具備「開蓋即享」的便利性，目前已創下日銷萬盒的紀錄，成為傳統年糕之外的新型態選擇。此外，品牌旗下的經典伴手禮如晶鑽桂圓酥、善Ｑ餅等，也持續以美味高品質，滿足消費者在年節期間的選購需求。邁入 45 週年的一之軒，透過這次充滿「金喜」的新年系列，再次向大眾展現其深耕烘焙文明與守護環境的願景。