乒乓混團世界杯 中國隊8：1輾壓日本 11戰全勝戰績實現3連冠

中日因高市早苗涉台言論掀外交戰，「一波未平一波又起」，最新爭端是解放軍戰機雷達照射日戰機引發風波。值此之際，運動場也上演中日之戰。2025年成都國際乒聯混合團體世界杯決賽，7日晚在四川省體育館打響，中國隊8比1橫掃，戰勝日本隊，以11戰全勝戰績奪冠，實現乒乓球混團世界杯三連冠。中國球迷感驕傲，直呼「中國人團結象徵」。

極目新聞報導，國際乒聯混合團體世界杯是世界杯賽事體系的創新，今年是舉辦的第三屆。本屆賽事是該項目正式納入2028年洛杉磯奧運會後的首場世界杯比賽，賽事採用獨特的15局8勝制。賽事冠軍隊伍獲得的世界積分從1000分提升至2500分，全球16支參賽隊伍精銳盡出。

決賽對陣的中國隊和日本隊，中國隊是以十連勝的全勝戰績挺進決賽，日本隊是在半決賽上以8比3擊敗德國隊後，晉級的決賽。在本屆賽事第二階段的循環賽中，中國隊以8比5戰勝了日本隊。回顧前兩屆比賽，中國隊蟬聯兩屆冠軍，日本隊的最好成績則為季軍。

據報導，決賽中，首先進行的是混合雙打的對決，中國隊派出王楚欽/孫穎莎組合出戰，日本隊派出松島輝空/大籐沙月組合迎戰。比賽開始後，王楚欽和孫穎莎憑藉穩定的高水平發揮，先後以11比4、11比4、11比6的成績連勝三局，中國隊以總比分3比0的成績，收穫決賽首盤勝利。

第二場女子單打比賽，中國隊王曼昱對陣日本隊張本美和。首局比賽，王曼昱以11比6拿下。隨後兩局比賽，盡管兩人幾次多拍「相持」，但王曼昱憑藉高質量的擊球更勝一籌，以11比7、11比6接連取勝。最終，中國隊以3比0贏得第二盤，總比分6比0領先。

第三場男子單打比賽，中國隊林詩棟對陣日本隊張本智和。首局比賽，張本智和手感火熱，11比6獲勝。第二局比賽，林詩棟在經過調整後表現更好，11比5取勝。第三局比賽，來到賽點局，林詩棟頂住壓力以11比6獲勝。最終，中國隊以總比分8比1的成績，贏得最終勝利。

報導指出，中國隊橫掃日本隊奪冠，取得本屆賽事11戰全勝的戰績，同時實現混合團體世界杯的三連冠。此次奪冠不僅彰顯中國隊在該項目的綜合實力與深厚底蘊，這場堪稱奧運「前哨戰」的巔峰對決，中國隊也有效地為奧運會備戰優化了戰術、磨練了陣容，積累了寶貴的經驗。

對此，有網友表示，「中國乒乓球隊的強大實力再一次得到了證明，以8比1的絕對優勢橫掃對手，真是讓人倍感驕傲！三連冠的成就不僅是競技的勝利，更是中國人團結奮鬥的象徵」。

