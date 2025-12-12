乖乖桶icash2.0萌上市 悠遊卡學生證嗶進輔大

年輕族群的支付使用場景持續擴大，從造型卡收藏、校園生活到交通移動，業者紛紛鎖定學生與年輕世代推出新服務。像是愛金卡發行2款話題新卡，悠遊卡公司深化校園無現金應用，台灣高鐵則加碼大學生寒假返鄉優惠。

愛金卡公司近日開賣「乖乖桶icash2.0」及「庫洛魔法使icash2.0」系列新卡，主打懷舊與動漫2大元素。「乖乖桶icash2.0」以經典零食造型為設計主軸，結合迷你桶身與感應音效，強化收藏與話題性。

「庫洛魔法使icash2.0」則以動畫中的鑰匙造型為靈感，打造多款立體卡型，感應時具備亮光效果，兼具支付功能與角色收藏價值。2系列新卡同步上市後，吸引不少學生與年輕消費者關注，也讓票證不再只是交通支付工具，更是日常配件的一部分。

除了造型卡片吸引目光，校園內的實際運用場景也不斷擴張。悠遊卡公司與輔仁大學合作發行「超級悠遊卡學生證」，結合學生證、交通卡與消費功能，並搭配悠遊付App使用，讓學生可於校內外進行餐飲、購物與各類日常支付。

據瞭解，自新學期開跑以來，超級悠遊卡學生證的運用率快速提升，整體交易金額較學期初成長超過3成，顯示無現金支付模式已逐步融入校園生活，也帶動校園商圈與周邊消費動能同步攀升。

隨著寒假即將到來，學生族群的返鄉交通需求成為關注重點。台灣高鐵公司宣布，將於明(2026)年1月中旬增加28班「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本適用之大學生優惠車次外，還規畫多班停靠各站的加碼班次。車票可透過網路訂票系統或T-EX行動購票App、便利商店及車站窗口購買，乘車時須攜帶有效學生證確保權益。

