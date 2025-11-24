乖乖牌女友嘴說加班卻鑽進小王名車 男星直擊車震現場超心碎

首圖：張立東在節目中分享「活逮出軌現場」的血淚過程。（示意圖，Pexels）

東森綜合台的《小姐不熙娣》最近換了新氣象，Sandy吳姍儒接棒代班主持，搭配固定班底派翠克，與新加入的嗆辣黑馬薔薔，三位共同激盪出更精彩的節目效果。這一集的主題超勁爆，大談感情路上大翻車，是選擇肉體解放還是渴望心靈契合的感情寄託。節目中來賓張立東自爆遭劈腿的悲情經歷，讓人感到心疼。

《小姐不熙娣》節目為了這個火辣主題，邀請了兩派重量級來賓進行殘酷對決，藝人陳依依、張立東、Rita坐鎮「精神派」，而「肉體派」則由劉伊心、宇珊、吳小可扛起大旗，現場可說是硝煙瀰漫，戰況激烈，張立東更揭露曾被綠雲罩頂的慘痛往事。

張立東親口分享自己「活逮出軌現場」的血淚過程，他表示當時自己還是普通上班族，當時的女友是個對他事事交代清楚的乖乖牌，某天他提前下班想給女友一個甜蜜的突擊，特地跑到她公司門口準備迎接她下班，誰知道，當他電話撥過去，女友裝得一副乖巧樣，說自己要賣命加班無法脫身，他卻眼睜睜看到女友鑽進了一台比他自己的車貴好幾倍的名車裡。

看到這一幕，張立東的理智線瞬間斷掉，妒火沖天的他立刻化身私家偵探，一路緊跟著那輛名車，最終跟到了一處偏僻的山區停車場，他焦急在旁觀望，遲遲沒看到兩人下車，當在場來賓忍不住追問：「所以他們在幹嘛？」只見張立東無奈又心酸吐出真相：「就是在車震啊！心真的被撕裂」，慘痛的結局讓主持代班的Sandy也直呼：「驚喜都變驚嚇了！」

「肉體派」的代表宇珊則語出驚人表示自己支持「性愛分離」的觀念，她大膽透露接受老公向外發展，跟別的女人發生肉體關係，「我並不會不答應」，可是同時強調前提是雙方必須完全透明、坦誠相告，而且要深入溝通探討兩人之間的問題。在場來賓聽到這番言論完全目瞪口呆，「精神派」代表依依簡直難以置信，立刻火力全開反擊，認為肉體上的不忠等同於傷害了兩個人，「一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」依依甚至拿自己的伴侶納豆來當例子，生動比喻：「就像我身高158.7的老公，我就只能吃他，不要突然去吃一個187的男人，跨越了那個界線就會很危險！」

