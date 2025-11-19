乖乖牌變壞女孩? 網紅拍"雄女改造片" 校方怒提告

南部中心／呂彥頡、張可倫 高雄市報導

高雄一名擁有4.4萬粉絲的服飾店網紅老闆，日前拍攝一支改造素人的影片，找來身穿雄女校服的女生，說要把乖乖牌改造成壞女生，但影片內容讓雄女學生和校友炸鍋，認為看了很不舒服。校方也強調，雄女校徽和制服都有商標註冊，針對網紅擅自使用，影響校譽，已經到派出所提告。





服飾店網紅老闆：「今天來雄女，挑戰把乖乖牌女生變成壞女生。」服飾店網紅老闆來到高雄女中校門口，看似隨機找學生，拍攝改造計劃。

服飾店網紅老闆vs.拍片女子：「我現在在做一個企劃，把乖乖牌女生改造成壞壞的感覺，壞壞的男生會喜歡壞壞的女生嗎，因為我有一個夢想，我想要交一個89的男朋友。」

身穿雄女制服的女子，相當靦腆，說自己喜歡的類型是89，接著老闆將她帶到服飾店大改造。女子換上清涼背心，瞬間和剛剛制服穿搭，大反差，影片在網路上引起討論，不過立刻有雄女校友和學生跳出來批評，認為有被物化的感受，學校的制服承載的是校譽和文化，不是讓人用貶低方式開玩笑，不要拿雄女的名聲來博取眼球，更有網友狂酸，阿姨你的年級槓可以繡整件制服了。





雄女學生：「不是學生還穿雄女的衣服，然後還說什麼喜歡89，那種刻板印象的言論，看了就會覺得很生氣。」立委（民）黃捷：「這樣假冒雄女生的身份，會讓大家覺得你在欺騙大眾。」

身為校友的黃捷，也譴責假冒行為，而針對校服被服飾店拿來消費，雄女也硬起來提告。

雄女校長鄭文儀：「非常不符合我們雄女的形象，是先針對違反我們商標使用，提出告訴，另外後續也會針對內容部分，我們也會繼續做追究。」





事實上，雄女在今年已經完成校名、校徽、制服商標註冊，如果有拍攝需求，需向校方填寫申請，不過面對校方提告，當事拍片網紅不以為意。服飾店網紅老闆：「我也不擔心你們提告，雄中雄女的帥哥美女們，辛苦了辛苦了。」

這名網紅也同時上傳了，改造雄中學生的影片，同樣引發議論，雄女這回率先提告，不希望校服成為行銷工具，影響學校聲譽。

