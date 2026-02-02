乖乖過年也開運！新春限定包裝登場 超萌春聯、證件套、迴力車讓好運「動」起來

圖：為迎接農曆春節，零食龍頭乖乖推出各種包裝、好運周邊，保庇民眾一年平安順利。(圖/乖乖提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

農曆春節倒數計時！貼春聯、辦年貨、討吉利的熱鬧氣氛已拉滿！陪伴全台長大、永保機器一路綠燈的國民零食「乖乖」，要來應景承包大家的開運日常！今年春節，乖乖驚喜推出多項奶油椰子新包裝，並延伸開發春節限定周邊，如春聯拼圖磁鐵、證件套，甚至還有會跑的扭蛋迴力車！從居家迎新、走春拜年到職場開運，乖乖將祝福化為看得到、玩得到、還能隨身配戴的驚喜，保佑萬事都乖乖！

圖：過年必備的乖乖零食推出春聯拼圖與證件套！(圖/乖乖提供)

過年必備的乖乖零食換上新衣服啦！奶油椰子口味的「馬上貼春聯袋」率先打造新年儀式感，內含奶油椰子乖乖 52g 兩入，並隨機可獲得一款春聯拼圖磁鐵，帶給大家發財、順利、長紅、人緣等好寓意，讓貼春聯不再只是例行公事，而是全家一起動手的過年小樂趣，邊拼邊貼、邊吃乖乖，喜氣立刻到位，為新的一年貼滿好兆頭！

廣告 廣告

另外，還有全家限量的「好運隨身袋」，內含一款乖乖證件夾，讓好運一路隨身帶著走！在證件夾的隨機款式中，更同步推出經典的孔雀香酥脆－香魚君厭世款設計，替通勤、上班時光增添一點幽默感，讓乖乖和香魚君陪你一起度過新年的每一天！

圖：獨一無二的轉運扭蛋迴力車等你來蒐集！(圖/乖乖提供)

想要 2026 運勢一飛沖天？那絕對不能錯過這箱「馬上轉運箱」！除了大包奶油椰子乖乖 65g 兩入，並隨箱附贈一款獨一無二的「轉運扭蛋迴力車」，當工作卡關時，隨手拉一下迴力車，讓它在桌面上疾速前進，瞬間幫你轉化緊繃情緒！每一次放手衝刺，都代表著對未來「一路領先」的具象實踐。這種能看得到、更能掌握在手中的好運能量，讓乖乖從國民零食晉升為最有感的開運珍藏！

2026萬事綠燈的起手式，快去各大通路尋找乖乖的身影！無論是在家門貼上「拼圖春聯」，在胸前掛上「乖乖證件套」，或是讓「轉運迴力車」在桌面上衝刺，乖乖都讓好運從機房走進你的日常。現在就到全家等各大通路，挑選專屬的開運組合！今年春節，就讓最台的聯名口味與超萌贈品，保佑全台民眾心情乖乖、運勢乖乖，一路領先過好年！