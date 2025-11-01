「乖乖」限定新口味！2千人排隊搶翻

記者許書維、張裕坤、江濬禓／彰化報導

彰化縣溪湖鎮盛產巨峰葡萄，公所和農會靈機一動，推出巨峰葡萄口味的乖乖，結果引發轟動，還在試賣期間就被掃貨一空，上午在農特展品展售會活動中發送1200包，結果引來2000位民眾排隊，場面熱烈。

巨峰葡萄口味的乖乖吸引民眾大排長龍。

兩千位民眾頂著豔陽在校園內排隊，人龍一圈又一圈，他們在等待的就是這一款葡萄口味的乖乖，這裡是彰化縣溪湖鎮的湖南國小，上午公所和農會舉辦農特產品展售會，結果最受歡迎的明星產品就是葡萄乖乖。

彰化縣溪湖鎮農會推出巨峰葡萄口味的乖乖。

小朋友：「有顏色還有味道，而且這個有比較酸一點。」

排隊的人多，不過現場免費發送的只有1200包，所以初步估計還是有800人向隅。

民眾表達意見。

排隊民眾：「嚇一跳，原本以為我們排不到，結果他第一次是先排金針菇，後面排隊就有領到，就很開心。」

溪湖鎮盛產巨峰葡萄。

溪湖鎮盛產巨峰葡萄，公所和農會為了推廣溪湖，靈機一動和食品公司討論了一年四個月，敲定合作推出巨峰葡萄口味的乖乖，前不久產品剛剛出爐，還在試賣期間地方上的政治人物就先搶著購買，第一批試賣期間訂購的2000箱，2萬4000包葡萄乖乖就被爭搶一空，還紛紛在他們的臉書上開箱試吃，更加引發轟動。

溪湖鎮長出面說明。

溪湖鎮長何炳樺：「在製作的過程總共討論了一年四個月，在前兩個禮拜，個產品終於能夠上架。」

公所和農會表示產品上面有聯名標誌，希望藉這機會把溪湖行銷出去，也預估正式開賣的時候將引發熱潮，短期間之內將限量購買。

