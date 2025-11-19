乖學生變89？網紅冒用雄中、雄女名義拍「改造影片」 校方提告要求撤片

網紅找人穿上制服喬裝雄中、雄女學生，拍攝「乖乖牌變壞學生」改造影片。（翻攝自instagram＠wbw565）

高雄一名開服飾店吳姓網紅，被發現找人穿上制服喬裝雄中、雄女學生，拍攝「乖學生變壞學生」改造影片，引發兩校學生與校方強烈不滿。目前雄女已向警方提出違反商標法告訴，雄中則要求撤片，但目前2支影片均未下架。

吳姓網紅「改造雄女學生，你們給幾分！？」影片中，女生穿著雄女制服表示自己喜歡「89」，並同意在服飾店接受改造成「壞壞女生」。影片上架後，不少網友和校友批評表示，學校的制服承載的是校譽和文化，不應該備用貶低的方式開玩笑，且影片劇情有嚴重的刻板印象，讓人感到不適。

雄女表示，影片未經同意即冒用雄女名義拍攝，內容影響師生觀感並損及校譽，已進行校安通報並至派出所提告，主張校徽、制服、校名均為註冊商標，使用前必須取得同意。警方證實已受理並通知吳姓男子到案說明，全案將送交高雄地檢署偵辦。

其後有網友指出，吳姓網紅在一週前也以同樣方式拍攝「雄中乖學生變89」影片，片中一名身穿雄中制服的男生被邀請改造成壞學生。留言紛紛表示「完全不相信他是雄中的，是借衣服嗎？」「拜託不要拿這種笑話來糟蹋雄中好嗎」「為了流量這樣搞沒必要」。

雄中今日回應指出，影片未經同意即擅用「雄中」名義，對雄中學生文化的呈現也過於刻板，已完成校安通報並第一時間向拍攝者要求撤文，但目前仍未被移除。校方同時強調，校徽與校名皆受商標法保護，引用前需取得許可。

教育局則呼籲，校園是教育場所，社會應多關注學校師生在各領域的多元表現，切勿再轉傳此類全然背離學校教育活動現況之影片。

