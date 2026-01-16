乘夢想起飛！汎札萊・原夢館招商說明會登場 多元品牌齊聚 看好花蓮市中心產業新基地

【記者張嘉誠／綜合報導】

為推動原住民族經濟產業發展，花蓮縣政府1 月 15 日舉辦「汎札萊・原夢館」公開招商說明會，邀集原民風工藝、設計品牌、餐飲體驗及返鄉青年到場交流，現場互動熱絡，展現花蓮多元產業的發展潛力。

「汎札萊・原夢館」位於花蓮市重慶路572號，緊鄰東大門夜市，具備良好交通與人流條件。場館以原住民族群文化為核心，定位為結合創意孵化、產業培力與交流共享的聚落空間，期望成為原住民族文化與當代生活美學交會的重要平台。

廣告 廣告

圖：品牌廠商實際參觀場館。(圖/主辦單位提供)

此次招商說明會吸引來自不同領域的品牌與團隊參與，類型涵蓋工藝創作、文化設計、生活選品，飲食品牌及跨域創意實踐等，顯示原夢館對多元產業型態的高度吸引力，也反映出創作者及東大門店家們對常駐型文化空間的期待。

說明會中，執行單位說明本次招商將開放一至三樓共 12 處室內空間，未來場館將結合展示、銷售、體驗與交流等機能，提供品牌實驗與成長的場域，並透過平台化經營模式，大型品牌合作、策略宣傳行銷及異業交流合作等，積極協助創作者累積市場能量。活動安排實地參觀一至三樓場館空間，說明各樓層未來的使用規劃與發展方向，協助團隊更具體想像進駐後的營運模式與空間應用。

花蓮縣政府原住民行政處處長馬呈豪( Malay Boya)表示，原夢館為一處匯聚文化與創意能量的重要基地，而非僅止於單一商業空間。場館本身承載著城市發展的歷史記憶，未來將透過創作者與品牌的進駐與交流，共同創造屬於地方珍藏的價值。

圖：招商說明會吸引來自不同領域的品牌。(圖/主辦單位提供)

多位與會廠商在交流過程中表示，過去多半從事市集或短期展售累積曝光，對於能夠長期經營、穩定呈現品牌故事的空間抱持高度興趣；也有青年創業團隊認為，原夢館不只是提供場地，更強調彼此交流與共創的聚落概念，有助於品牌在成長過程中獲得支持與回饋。

此次招商不僅是空間進駐，更希望陪伴具文化內涵與創意能量的團隊穩定發展，讓文化不只是被看見，也能轉化為永續的產業力量。公開招商申請至 115 年 1 月 25 日 止，歡迎有志深耕花蓮的團隊踴躍參與。

招商簡章與線上申請請至：https://reurl.cc/rK4maN