乘客亮美工刀威脅公車司機 北市公運處：強化安全教育訓練

台北市北投區16日上午驚傳公車持刀事件，一名女子突然情緒不穩亮出美工刀威脅公車駕駛長，駕駛長立即制伏女子。 （警方提供／張珈瑄台北傳真）

台北市北投區16日上午8時許驚傳公車持刀事件，中央北路2段682路線公車，一名女子突然情緒不穩亮出美工刀威脅公車駕駛長，駕駛長立即制伏女子，並由其他乘客協助報警，北投分局長安派出所接獲報，警消人員到場發現女子神情激動，強制上銬並將人送醫。北市公運處表示，暴力事件零容忍，所幸駕駛長及乘客均未受傷，後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。

公運處表示，今日上午8時10分，淡水客運682路線公車行經北投區「製片廠站」時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長的暴力事件，駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處時理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。

公運處強調，對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為，後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

