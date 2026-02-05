乘客光腳踩「機上1物」！超噁一幕萬人崩潰 前空姐曝：是常態

生活中心／朱祖儀報導

有乘客脫鞋踩機上雜誌。（圖／網友0315chiao授權提供）

農曆春節假期將至，不少人計畫出國旅遊。但一名女網友提醒，搭飛機時要避免拿機上雜誌觀看，因為她親眼目睹有人赤腳踩在雜誌上，噁心一幕讓眾人看傻，直呼「我要吐了！」還有前空姐指出，這是常態，他們也沒辦法阻止。

原PO在Threads分享一張照片，看到隔壁的乘客把鞋子脫掉之後，把機上雜誌放在地上，再把原味襪子放在上面，並赤腳踩在上面。原PO看到這幕提醒，「奉勸大家搭乘飛機時，避免拿機上雜誌觀看，因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌。」

文章吸引1.4萬人按讚，眾人紛紛表示，「飛機上最髒的地方，你永遠不知道上面有沒有尿布、垃圾碰到」、「脫鞋子就算了，為什麼要脫襪子」、「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了」、「OMG我都會拿起來看」、「天啊，我都一上去就翻有什麼能買耶」、「以後不能看機上免稅品雜誌了。」

還有人說，「下次搭飛機要準備酒精濕紙巾先擦一圈了」、「我包包放在凳子下，都會準備一個紙袋把包包放進去」、「有次看到有乘客打開雜誌打噴嚏，我以後不看了」、「基本上不要動前面的椅背袋，沒有封袋的毛毯、枕頭、耳機也不要用」，一名前空姐則透露，「這是常態，安全須知卡也是唷，然後還不能勸阻，會反過來說我們怎麼沒提供一次性拖鞋。」

