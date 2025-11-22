乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆

（記者洪承恩／綜合報導）台鐵昨晚一班南下列車上，有旅客疑似在車廂內偷抽菸，引發列車長罕見用超直白語氣廣播制止，「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲！」相關片段雖未被錄下，但被旅客在Threads分享後瞬間爆紅，不少人直呼「太猛」、「台鐵英雄」，也引起其他同車乘客出面證實「真的發生，而且超震撼」。

根據多名旅客描述，當時有人在車廂傳出菸味，接著就聽到車長用很有情緒的口吻提醒。原PO說自己一開始還以為聽錯，但看見旁邊的旅客同樣露出驚訝表情，就確定是真的。貼文在社群平台上突破上萬次按讚，也吸引不少人留言力挺，稱讚車長「替大家出氣」。

示意圖／有網友分享經歷，搭乘台鐵時車上傳出菸味，列車長霸氣廣播「當人不要當畜牲」，讓人讚爆了。（擷取自免費圖庫Pixabay）

其他乘客也表示，車上抽菸的狀況並非偶爾才發生，有人分享自己在其他車次也曾遇過有人在廁所、車廂連結處偷抽，甚至有人直接坐在座位抽電子煙，味道擴散整個區域，讓旅客相當困擾。

對於此事件，台鐵強調，公司已有制定「列車長及播音員播音流程及遵循事項」，並把固定的廣播詞放入列車長的補票機PDA內，提供乘務員在廣播時可以遵循。不過台鐵仍再次提醒，依照《菸害防制法》，大眾運輸空間全面禁菸，在車廂或車站抽菸都可能被開罰新台幣2千到1萬元，希望旅客不要影響他人，也避免自己觸法。

不少網友也討論台鐵近年廣播風格似乎越來越「有個性」，有人分享曾聽到車長怒嗆「沒人要吸你的二手煙」，也有人提到遇過「您的時間不是別人的時間」等直白提醒，認為雖然語氣強烈，但有時反而更能讓人注意、甚至覺得大快人心。

