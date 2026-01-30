乘客嚇閃！地鐵驚見「噴水大媽」 連噴男子46秒

短髮婦人在列車上喝水後朝身旁乘客連續吐水。（圖／翻攝自＠ROADS.sg臉書）





之前新加坡地鐵車廂內出現離譜一幕，一名短髮婦人在列車上喝水後，卻朝身旁乘客連續吐水，直到一名女乘客挺身而出搶走水瓶，才終於阻止，畫面曝光後引發熱議，也再度引發外界關注地鐵內禁止飲食與公共秩序問題。

車廂內，身穿花花上衣的短髮婦人，不斷重複喝水、吐水，喝水、吐水，而且還都朝著車內乘客這麼做，所有人看傻眼。直到有人上前阻止，婦人還出手推擠，甚至將剩下的水都淋到對方身上。

事發就在新加坡，這短短46秒內就連續噴水超過10次。這怪異行徑被PO上網，就有網友嘲諷，這婦人真的太熱心，竟然免費水洗車廂。不過這樣的荒唐行徑，恐怕已經觸犯當地法律，在鐵路場所飲用任何飲料，最高可罰台幣12000多元，破壞或弄髒罰更重，要將近12萬多元。

