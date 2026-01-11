乘客如廁久佔、清潔員關心反被挨罵摑掌 北捷支持提告

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運府中站8日下午3時許，年約4旬的莊姓女子疑因如廁時間過長，按照北捷規定，超過半小時警報器會響起，7旬尤姓清潔人員敲門關心，反被辱罵摑掌，新北市警方獲報將莊女帶回，並依傷害罪嫌送辦。台北捷運公司回應，協助清潔人員就醫驗傷之外，後續也會提告。

北捷表示，8日下午3點43分，府中站女廁有長時間使用警訊，站長請清潔人員前往關心並確認旅客是否需要協助，未料女子出廁間後即對清潔人員咆哮並摑掌；站長立即通報行控中心、捷警、轄區員警，警方並將該名施暴旅客帶回偵辦。

北捷指出，另依「大眾捷運法」第50條第1項第5款「妨礙大眾捷運系統站、車人員執行職務，且以言語謾罵或暴力相向」，開罰7500元罰鍰；當日已協助清潔人員就醫驗傷，後續將對旅客暴力行為提告。

「暴力零容忍！」北捷強調，強力譴責暴力行為，若遇類似情事，一律依法送辦，絕不輕縱。

