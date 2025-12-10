乘客拿電子煙神情緊張！警盤查再揪駕駛毒駕

副駕乘客手上拿電子煙，看到員警急著藏進外套。（圖／東森新聞）





今天（10）早上7點多，駕駛開車行經新北新莊八德街，副駕乘客手上拿電子煙，看到員警急著藏進外套。員警察覺不對勁，上前攔查發現是喪屍煙彈，同步對駕駛進行唾液快篩也呈現陽性，確定涉嫌毒駕，將兩人逮捕，附近店家目擊嚇壞，說一早人車多，附近又有幼兒園，駕駛毒駕有夠危險！

員警vs.駕駛：「靠邊停啊，拿什麼東西，（包包啊），靠邊停啊。」警方巡邏發現白色轎車行徑詭異，敲窗要求駕駛靠邊停，果然有問題。

員警vs.副駕乘客：「下來，剛剛都在你旁邊看到了欸，你要跟我爭，你直接拿出來啦，直接拿出來了啦，看到我就直接收起來了，你現在是怎麼樣。」

員警發現副駕手上，拿著電子煙，要攔查對方還爭辯，而且這味道不對勁，立刻察覺是喪屍毒。

員警vs.副駕乘客：「如果不拍你的話，你根本就直接開始，抽起來了啦，這什麼東西啊，電子煙是不是，依託是不是。」警方對駕駛進行唾液快篩，結果呈現安非他命陽性，確定涉嫌毒駕，副駕乘客則是持毒被逮。

事發在新北新莊八德街，這附近店家林立，周邊還有幼兒園，駕駛吸食喪屍煙彈後上路，還在路口被攔查逮捕，附近目擊店家都被嚇壞。

附近店家：「七點多應該滿多人的，很恐怖只知道應該是事情滿嚴重的，不然不會這麼多警察。」

10號早上7點多，31歲的李姓駕駛開車載36歲的方姓乘客，停紅綠燈時，巡邏員警觀察發現，副駕乘客手持不明電子煙，看到警方還急著藏進外套口袋，最後還是被逮，警方當場查扣2顆喪施煙彈，及一罐煙油，並將兩人帶回偵辦，附近店家只希望類似事件別再發生。

附近店家：「這邊就是大家附近居民就是餐飲，可能用餐啊都會習慣過來，那後面是一個滿大的菜市場，就是希望如果有這樣的狀況的話，員警可以多巡邏。」

駕駛涉嫌毒駕最高可罰12萬元，駕照也得被吊扣1到2年，車輛則會被拖吊保管，這毒品到底從哪來，警方也將持續追。

