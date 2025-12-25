乘客持雨傘揮舞 北捷北門站上演「大逃亡」 1人受傷

男持雨傘揮舞，北捷乘客上演大逃亡。（圖／TVBS）

耶誕節晚上，台北捷運北門站發生了一場驚魂未定的乘客逃亡事件。當時車廂內大批群眾驚慌狂奔，互相呼喊著「不要擠、快點跑」，導致一名70多歲婦人不慎跌倒受傷，被緊急送往醫院治療。事件起因是一名約40歲男子在車廂內情緒激動，手持雨傘不斷揮打，引發乘客恐慌。許多乘客在逃離現場時，甚至來不及拿取個人物品，導致背包、行李箱等物品散落車廂。

男持雨傘揮舞，北捷乘客上演大逃亡。（圖／TVBS）

當時車廂內場面十分混亂，大批群眾驚慌失措地往同一方向逃竄，有些人甚至來不及拿走自己的物品就開始拔腿狂奔。現場不時傳出尖叫聲，有人大聲提醒不要推擠，但因為太多人在第一時間只想離開現場，仍有人因跑得太匆忙而跌倒。目擊民眾葉小姐表示，後面車廂的人直接往前跑，一直跑，一直大喊「快跑」。她回憶當時情況時說，她前面已經有一個人跌倒，想把他扶起來也扶不起來，所以他們直接卡在那邊，等到車門打開後才往外衝，當時他們完全不知道發生什麼事情。

廣告 廣告

根據了解，事件起因是一名約40歲的男子情緒相當激動，手拿雨傘不斷揮打，後來在家屬一旁安撫下離開。然而，在民眾避難過程中，一名70多歲婦人不慎跌倒，被緊急送往醫院治療。葉小姐進一步描述，當時大家可能因為最近發生的事件而感到非常驚恐，許多人直接跌倒並壓在其他人身上，有些人腳受傷，甚至有人的鞋子掉了一隻。她也向周邊的人詢問，得知有人拿雨傘揮來揮去，可能有打到人。由於近期張文隨機殺人案件造成多人死傷，民眾神經普遍緊繃，捷運再次出現這種大逃亡場面，讓人不禁擔心是否有模仿犯出現。這起事件反映了公共安全事件後，民眾對類似情況的高度警覺與恐懼心理。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

跟友吵架竟人行道縱火 機車還藏長柴刀

電線桿「懸垂礙子」疑遇雨爆炸！ 大量火花從天而降

熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺

4千元被A還遭控偽造？婦人持菜刀銀行「理論」與警對峙

