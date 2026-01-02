乘客提早刷卡遭運將指責氣炸 投零錢稱「補給司機」
民眾拍下有女乘客搭公車因為提早刷卡跟公車司機吵了起來，司機認為應該到站再刷，不過女乘客卻再投一次零錢，理直氣壯說要「補給司機」，這一舉動，網友說是羞辱司機，不過也有當下同車乘客表示，公車本來就已經誤點，女乘客或許是因為趕時間。
公車司機vs.乘客：「壞習慣，（我覺得這不是壞習慣啊），提早刷，妳現在再刷沒關係啊，還沒下車妳就刷，（沒關係我補給你）。」
女乘客已經刷了悠遊卡卻再投零錢，說是要補給司機。多投15元說要給司機，司機多次強調，這也是給公司，女子依舊理直氣壯。
其他乘客將這段影片po網，網友覺得這樣根本是羞辱司機，更說本來就不能提早刷，也質疑根本是這位女子貪小便宜。
但當下同車的乘客也表示，其實公車本來就誤點到站，許多人行程都被拖延，女子或許是因為趕時間才提早刷卡，不過詳細事發經過客運公司調查當中。
