乘客提早刷卡遭運將指責氣炸 投零錢稱「補給司機」

民眾拍下有女乘客搭公車因為提早刷卡跟公車司機吵了起來。（圖／Threads@_hsin_yi_tai.0808）





民眾拍下有女乘客搭公車因為提早刷卡跟公車司機吵了起來，司機認為應該到站再刷，不過女乘客卻再投一次零錢，理直氣壯說要「補給司機」，這一舉動，網友說是羞辱司機，不過也有當下同車乘客表示，公車本來就已經誤點，女乘客或許是因為趕時間。

公車司機vs.乘客：「壞習慣，（我覺得這不是壞習慣啊），提早刷，妳現在再刷沒關係啊，還沒下車妳就刷，（沒關係我補給你）。」

女乘客已經刷了悠遊卡卻再投零錢，說是要補給司機。多投15元說要給司機，司機多次強調，這也是給公司，女子依舊理直氣壯。

廣告 廣告

其他乘客將這段影片po網，網友覺得這樣根本是羞辱司機，更說本來就不能提早刷，也質疑根本是這位女子貪小便宜。

但當下同車的乘客也表示，其實公車本來就誤點到站，許多人行程都被拖延，女子或許是因為趕時間才提早刷卡，不過詳細事發經過客運公司調查當中。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

職場霸凌？新北捷運員工被逼「掛狗牌」羞辱 公司回應了

北醫教授當眾羞辱學生「會被性侵」！校方：已啟動調查

勸柯文哲別交保！前檢察官預言1劇本：豈不更羞辱

