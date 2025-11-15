乘客爬車窗逃！連自撞2次 撞垮民宅梁柱

一起嚴重酒駕事故於新北市汐止發生，29歲馬姓駕駛在15日清晨5點載著朋友在鄉友街巷內自撞，造成一棟60年老屋的梁柱被撞垮。事故現場紅磚碎裂，車輛保險桿與車身分離，變成廢鐵。雖然車上兩人僅受皮肉傷，但駕駛酒測值高達0.6，明顯超標。這起事故不僅造成財產損失，更嚴重威脅住戶安全，房東已緊急安裝臨時鋼筋支撐，以防結構崩塌。

車輛自撞兩次，先撞電險趕，再撞破民宅梁柱，保險桿都噴飛。（圖／畫面由民眾提供）

事故發生時，街上突然傳出如同地震般的巨響，附近住戶被驚醒。監視器畫面顯示，白色轎車高速往民宅方向衝去，先是擦撞路邊電線桿，隨後側車猛烈撞上住宅梁柱，瞬間造成大片瓷磚崩落，保險桿甚至與車身分離。附近住戶表示，當時聽到「砰」的一聲很紮實的聲音，之後就沒有動靜了。另一位住戶描述，車子先擦撞到電線桿，然後沿著地面留下一道非常長的白色痕跡滑行。

廣告 廣告

從另一段監視影像可見，車輛在巷子裡橫衝直撞，還能聽見刺耳的煞車聲。事故發生後，副駕駛座的男子從車窗爬出，看起來沒有大礙，能夠正常走動。然而，這起撞擊造成的損害相當嚴重，紅磚頭全部破裂，一整根梁柱不見，畫面十分驚人。

受波及住家的房東憂心忡忡地表示，房子少了一根柱子，只有橫樑把它撐著，擔心支撐不住，因此已請鐵工先做一支臨時的支撐。這棟房子目前出租給一對夫妻，如今變成這副模樣，居住安全令人擔憂。附近住戶形容撞擊的情況說，車子撞到柱子時直接爆裂，然後整個垮下來，感覺好像地震一樣。

警方趕到現場後，在醫院對馬姓駕駛實施酒測，結果顯示其酒測值高達0.6，明顯超標。這起酒駕事故不僅造成60年老房子結構受損，損失無從估算，更讓住戶住得不安心，成為眼前最大的問題。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

吸喪屍煙彈上路 駕駛「撞28車」肇逃 躲10分鐘被抓

偷金大盜！女賣6萬金手鍊 面交遭20秒光速掏空

55歲醉女逆向連環撞！「車黏人」半小時不下車 稱：嚇壞了

檳榔攤內虐童 母持掃把施暴、推打1歲女 員工不敢攔

