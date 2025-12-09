乘客疑未刷卡攻擊站務員 鐵警延誤44分鐘才到

即時中心／温芸萱報導

今（9）日清晨5時20分，台鐵花蓮吉安站發生乘客攻擊站務員事件。劉姓乘客疑未刷票或電子支付，遭站員要求補刷，雙方口角後發生肢體衝突，站員險些摔倒，劉男還揮拳攻擊頭部，所幸站員閃避及時。誇張的是，鐵警足足延誤44分鐘才到場，最後是吉安分局員警到場將乘客帶下車釐清。對此，台鐵工會譴責暴力行為，強調小站無保全、鐵警人力不足，運輸安全堪憂。乘客則堅稱已刷卡，如站員提告，他也會反告。





今日清晨5時20分左右，台鐵花蓮吉安站發生一起乘客攻擊站務員的事件。一名劉姓乘客欲搭乘花蓮開往玉里方向4514次區間車，疑似進站時未持票或刷電子支付，遭站員要求返回完成刷卡。

劉姓乘客返回匝口刷卡，但站員發現付款未成功，要求再次完成付費動作。雙方因而發生口角，隨後演變成拉扯，劉姓乘客推了站員一把，險些使站員跌倒，並再度揮拳攻擊頭部，所幸站員及時躲開，隨即報警。

吉安分局員警抵達時，劉姓乘客已試圖搭車離開。台鐵隨即解除運輸契約，警方將乘客帶下車釐清，4514車次因此延誤三分鐘發車，未造成其他列車延誤。劉姓乘客表示，自己已刷過卡，若站員提告，他也將提告。

衝突發生地點位於吉安火車站內，轄區屬鐵路警察花蓮分局管轄。然而，因鐵警人力不足，值班警員多數已出勤，電話長時間無人接聽，導致台鐵人員多次撥打仍無回應。110報案後，吉安分局支援警力5時34分抵達現場，但鐵警直到6時11分才到場，足足延誤44分鐘。花蓮鐵警花蓮所原編制25人，目前僅10人值勤，導致值班與出勤無法兼顧。

事件發生後，台鐵工會嚴厲譴責暴力行為，並表示將與鐵警及台鐵協商加強運輸安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

