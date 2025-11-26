乘客背包內行動電源自燃 台鐵不排除求償

車廂裡全都是濃煙，座椅上還冒出火勢，乘客驚慌四散趕緊下車。有人趕緊到月台上拿滅火器滅火，並將起火的背包拉下車，所幸沒有造成人員受傷。26日早上6時許，台鐵這班北上區間車準備停靠台中栗林站時，車廂裡突然冒出火煙，原來是背包裡的行動電源自燃。

鐵警臺中分局豐原派出所所長高爕聘表示，「行動電源突然不明原因自燃，經現場旅客發現後立即使用滅火器撲滅。」

警方表示，背包是一名學生所有，當時並未使用行動電源，火勢撲滅後該班列車前往豐原站由警方蒐證，晚了22分開車，其他班次則未受影響。

廣告 廣告

旅客鄭小姐表示，「我都會是先充好手機再來坐車，我不會帶行動電源。」

旅客黃先生則說：「火車上旁邊不都是電器設備嗎？而且坐火車的很多是老人家，一有狀況要跑也跑不快呀。」

根據台鐵統計，近兩年在列車上共發生4起行動電源自燃，這次是今（2025）年第2起事故。而這班列車的椅面和地板也受到損壞，台鐵將向該名乘客求償，如果有涉及公共危險部份也將依法送辦。但台鐵現階段對於旅客攜帶行動電源並無相關規定，只能柔性勸導旅客要隨身攜帶。

台鐵副總劉雙火說明，「《鐵路法》或是鐵路運送規則目前還沒規範行動電源不能帶上車，然後我們是會加強宣導行動電源希望你隨身攜帶。」

理化老師鄭立彥提醒，「它很容易燃燒，鋰是比較高燃的金屬，我們在使用的時候，對於正負電極盡量不要讓它去接觸到。」

理化老師指出，行動電源所含的鋰電池如果本身品質差，加上放在不穩定或是高溫的環境，就容易造成短路起火，使用時要多加注意。