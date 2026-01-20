乘客被甩出數百公尺！西班牙高鐵相撞增至40死恐攀升 全國哀悼3天

2026年1月19日，西班牙南部的阿達穆斯附近發生兩列高速鐵路列車脫軌相撞的重大事故，救援人員趕赴現場搶救。路透社



西班牙南部週一（1/19）發生兩列高速鐵路列車脫軌相撞的重大交通事故後，全國週二（1/20）展開為期3天的哀悼，救援人員持續在扭曲變形的列車殘骸中搜尋罹難者。這起事故已造成至少40人死亡，死亡人數有可能持續攀升。

一列往返馬拉加（Málaga）與首都馬德里的高速鐵路列車，週一晚間在哥多華省（Cordoba）的阿達穆斯（Adamuz）附近意外脫軌，猛烈撞上另一列從馬德里開往南部城市韋爾瓦（Huelva）的列車。事發至今超過18個小時，焦急的家屬持續找尋在事故中失聯的親人。

廣告 廣告

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）週一在事故現場宣布，從午夜起為這場重大交通事故舉行為期3天的哀悼，並向媒體表示，將對事故原因展開全面且透明的調查，「我確信，時間與專家們的調查工作終將為我們揭曉答案。」

2026年1月19日，西班牙南部的阿達穆斯附近發生兩列高速鐵路列車脫軌相撞的重大事故，西班牙總理桑傑士（中）宣布全國哀悼3天。路透社

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，撞擊導致南行列車前兩節車廂脫軌，並從4公尺高的坡道墜落。雖然事故原因尚未查明，但他形容這起發生在直線路段的脫軌事故「非常奇怪」，並補充說，該路段於去年5月才剛完成翻修工程。

但知情人士向路透社透露，技術人員已發現軌道接頭斷裂，導致軌道節段間產生縫隙，並隨著列車行駛持續擴大。該人士補充，此故障接頭可能成為釐清事故精確原因的關鍵線索。

2026年1月19日，西班牙南部的阿達穆斯附近發生兩列高速鐵路列車脫軌相撞的重大事故，救援人員趕赴現場搶救。路透社

官員則警告，死亡人數可能持續攀升。安達魯西亞自治區（Andalusia）政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno）向廣播電台表示，部分車廂損毀嚴重，車體嚴重扭曲變形，救援工作極為困難，必須動用機械設備與重型器械。

莫雷諾指出，搜救範圍已擴及事故現場外圍區域。「（列車）撞擊力道極其猛烈，我們在數百公尺外發現遺體，顯示乘客被拋出車窗外。」

更多太報報導

有片／西班牙2列高鐵脫軌相撞慘狀曝 至少39死逾百傷

日本京都5車連環車禍 女駕駛衝入對向車道、重傷心肺停止

日本離奇事故 99歲老翁駕車逆向進隧道、與來車正面相撞2人傷