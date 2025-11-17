乘客謊稱「妻子行李有炸彈」 美聯航124人客機緊急迫降
一架從美國達拉斯飛往芝加哥的聯合航空（United Airlines）班機，因一名乘客聲稱其妻子的「行李中有炸彈」，當地時間16日被迫在密蘇里州緊急降落。據悉，該乘客已被逮捕，機上乘客與機組人員均安全疏散，經搜查後確認無炸彈威脅。
根據《紐約郵報》，美聯航發言人表示，由達拉斯飛往芝加哥的380航班因「潛在安全疑慮」，於16日上午在聖路易斯（St. Louis）迫降。知情人士透露，飛機於上午8時40分被迫轉降至聖路易斯蘭伯特國際機場（STL），原因是一名男子聲稱「他妻子的行李中有炸彈」。
據稱，該名行為不當的男子已被逮捕，但尚不清楚其身分以及是否已被起訴。機場主任尼布魯格（Rhonda Hamm-Niebruegge）告訴媒體，機上119名乘客與5名機組人員在飛機降落後迅速撤離，並在候機大廳等候，沒有人員受傷。
爆炸物處理和縱火調查小組被派往這架波音737-700客機，進行超過2個小時的全面搜查，確認飛機安全。航班隨後於當天下午從聖路易斯起飛，並安全降落在芝加哥。
這起事件發生之際，美國近幾週已出現多起炸彈威脅引發航班混亂。本月4日，有人打電話威脅稱，若空中交通管制員不支付50萬美元加密貨幣，一架美聯航班機將在維吉尼亞州雷根華盛頓國家機場（DCA）著陸時爆炸，導致該機場航班一度被迫停飛，緊急車輛進入跑道待命。
