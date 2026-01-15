乘客車內亮剪刀 北捷：未經許可帶危險物罰1萬元

（中央社記者陳昱婷台北15日電）一名乘客今天搭乘台北捷運時拿出剪刀，遭警方帶離並強制就醫。北捷表示，這名旅客因未經許可攜帶危險物進入大眾捷運系統，將依違反「大眾捷運法」處1萬元罰鍰。

台北市警察局捷運警察隊今天下午獲報，稱北捷忠孝新生站有乘客糾紛，到場調查了解是一名女乘客於列車內持加裝護套的剪刀，詢問鄰座另外2名女乘客是否需要剪髮。捷警隨即將持剪刀女乘客帶下車並強制就醫。

台北捷運公司表示，下午接獲旅客通報有人手持剪刀後，立即保持全程監控、調派站長及保全待命，並通知警方及消防局，列車抵達忠孝新生站便迅速將當事人帶下車，後續由轄區員警到場偵辦處理，過程無人員受傷，系統營運維持正常。

北捷表示，持剪刀旅客因違反「大眾捷運法」第50條之1第1項第1款規定，未經許可攜帶危險物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，將裁處新台幣1萬元罰鍰。

此外，有民眾近日在社群平台Threads上發布影片，顯示有旅客在捷運車廂內使用打火機。北捷表示，此行為已涉及刑法公共危險罪，除報警處理外，將依違反「大眾捷運法」第50條之1第1項第1款，處1萬元至100萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1150115