乘客遭丟包快速道路 被輾身亡 叫車平台Bolt發聲明

對於乘客在快速道路上被丟包不幸遭輾身亡，Bolt發正式聲明。（示意圖，非當事車輛，資料照）

日前發生替代役男酒後搭乘多元計程車，不料竟被司機趕下車，丟包台64快速道路上，不幸遭後方車輛輾斃的憾事。涉案的林姓司機為去年9月剛進入台灣市場的叫車平台Bolt的駕駛，對於這起事故，平台今發正式聲明。

以下為聲明稿完整內容：

對於1月25日發生於台64線快速道路造成年輕生命不幸逝去的事故，Bolt深感哀痛與遺憾。

在這段極為艱難的時刻，我們誠心向逝者家屬與親友致上最深切的哀悼與誠摯的慰問。

Bolt 已確認該行程發生於本平台。自知悉事件後，我們即與合作車隊夥伴及相關主管機關保持聯繫，並全力配合提供必要資訊與協助，以支持相關單位釐清事件經過。

目前，肇事駕駛已立刻停止於Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。

由於本案已進入司法調查階段，相關調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清。Bolt 將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等。事故相關人員及證據已於事發第㇐時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt 並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段我們無法進㇐步對未釐清的事實細節發表評論。

道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，我們皆以最高標準嚴肅看待。未來也將持續全力配合相關單位，並依調查結果進行內部檢視與後續處理。

我們的心與受此不幸事件影響的家屬與親友同在。

