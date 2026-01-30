乘客遭丟包輾斃 學者籲叫車平台納運輸安全監理

（中央社記者黃巧雯台北30日電）溫姓男子遭多元計程車司機丟包後被輾斃。學者今天表示，叫車平台應納入運輸安全監理，並賦予監理責任，車隊、車行也應加強駕駛教育訓練，避免情緒失控或做出不當行為。

溫姓替代役男25日凌晨透過Bolt搭乘多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段，溫男之後被後方4輛車輾斃，警方將林姓司機及輾斃溫男的4名駕駛依涉過失致死罪送辦。

逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗告訴中央社記者，叫車平台以APP模式直接媒合消費者與司機，進一步架空車行與小型車隊，平台掌握派遣權與客源，和車隊形成權力不對稱；而車隊自身在派遣與管理上幾乎沒有實權，逐漸成為虛位組織。

侯勝宗今天在臉書發文提到，「這不是誰的錯，而是制度的漏洞」。他表示，現在叫車平台不只是媒合者，而是決定誰能上線、接單、派單、結單和停權，若只用GPS到點等於行程結束，卻沒有乘客是否安全下車的確認機制，「那麼這個風險，遲早會爆。」

侯勝宗認為，平台該負的是制度性的營運責任，包括誰可以上線、哪些情境要強化安全流程、異常發生時系統能不能即時介入，以及出事後，資料是否完整、責任是否可追。

至於車隊部分，侯勝宗認為，車隊應負現場管理責任，即高風險情境的教育訓練與演練、行程結束流程的抽查、申訴與事故的內部檢討與再訓練，以及出事時，不失聯、不切割的支援責任。

侯勝宗進一步指出，部分國家政府早就不再接受「平台只是媒合」的說法，而是把平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核及保險責任。

侯勝宗呼籲，除將平台納入運輸安全監理外，還要把「安全下車」變成系統預設，並讓車隊成為安全文化的守門員，同時還須提高計程車司機素質和進入門檻。

消費者文教基金會董事暨交通委員會召集人李克聰除認同叫車平台應納入運輸安全監理、相關制度應補強外，還呼籲應賦予平台更多監理、管理責任，同時平台與車隊、車行應加強計程車司機教育訓練，遇到異常狀況時，駕駛應妥善處理，避免情緒失控或做出不當行為。

李克聰表示，從國外經驗來看，叫車平台絕對不只是單純媒合者，既然賦予平台媒合權力，就須承擔相對應責任，包括如何具備品質控管，其中最核心就是安全，唯有透過制度化的管理與補強，才能保障乘客權益。

交通部指出，目前多數叫車平台已同時經營車隊業務，部分平台則與車隊合作協助資訊派遣媒合服務，商業登記為資訊服務業，但車隊無論是自有平台或與其他平台合作，車隊皆須負管理責任；至於叫車平台是否有疏失責任，須視其與車隊的合作關係個案認定。（編輯：吳素柔）1150130