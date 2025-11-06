乘客遭警察流彈打死「只賠150萬」 林淑芬怒飆劉世芳：打了2.5折

內政部長劉世芳。（圖／王千豪攝）

新北市中和警方2022年發現懸掛假車牌的小客車，駕駛拒檢加速逃逸，員警在車陣中連開3槍，結果誤殺後座男乘客，被檢方依過失致死罪起訴，最後無罪確定。然而，中和分局提出的補償金額只有150萬，這讓民進黨立委林淑芬痛批：「家屬情何以堪？」

立委林淑芬昨（5）日在立法院質詢時詢問內政部長劉世芳：「一條人命值多少錢？」得到的答案是「生命無價」，如果是當父母親的話，不會覺得要用金錢來衡量人的生命，接著她提到立法院為了保護警察的生命安全，讓合法執行職務的警察，在合法的使用警械的時候，可以不用瞻前顧後，擔心會誤傷無辜第3人的民事和刑事責任，並提到該起案件。

林淑芬指出，警察合法使用警械補償辦法，規定致第3人死亡最高600萬，實際上卻打了2.5折，「你們不是給人家600萬，也不是給人家300萬，你們給人家150萬，你說這個家屬會同意嗎？家屬情何以堪？」認為過低的補償，等於對死者和死者家屬都非常不合理。

林淑芬進一步表示，雖然內政部長說生命無價，但實務面是給150萬，「你叫人家要達成協議，哪有可能？」強調人命不能用金錢衡量、人命是無價的，痛批前後說法的差距太大了。

對此，內政部長劉世芳坦承林淑芬提的部分非常有理，並解釋補償項目基準程序和相關事項的辦法，由內政部定之，所以未來會來做檢討改進，承諾3個月內檢討修正補償辦法。

質詢畫面在《品觀點》YouTube頻道曝光後，引來不少網友痛罵：「這些官眼中人命值錢嗎？」、「真的地獄笑話，警察為了不要讓無照的害死人，警察自己害死其他人就沒關係，150萬就打發了，我們的政府真棒」、「有夠誇張，這種事竟然還需要鬧到質詢上才能解決？台灣真的有夠落後的」。

