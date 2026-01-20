乘客開燈被嫌耗電！ 司機再控「紙袋刮車」索賠2千

台北市 / 綜合報導

昨(19)日晚間9點多，何姓男子與友人在東區，叫了多元計程車準備返家，上車後打開後座電燈找東西，沒想到突然被司機喝斥車會沒電，隨便亂碰東西太沒禮貌等等，一連串念了3分鐘，何姓男子覺得不舒服，表示想要先行下車，不料反倒遭司機指控，是在威脅要取消訂單，一度驚動警方到場。

員警VS.當事司機說：「對啊，那就先這樣，好，謝謝...。」多元計程車駕駛，頻頻向員警點頭致謝，態度客氣，但幾分鐘前可不是這個樣子。當事何姓乘客說：「上車之後，我朋友就是要找他的東西，開了那個司機的車燈，然後一開之後，司機就說你不要開我車燈一直狂念，那我們當下就是想說跟他說真的不好意思，我們知道了，那我們就不開燈。」

廣告 廣告

開開心心結束逛街吃飯的行程，沒想到在回家途中跟司機爆發衝突，事發在19日晚上9點多，何姓乘客在忠孝復興站叫了車，準備先送友人回飯店，沒想到只是開後座電燈，司機突然說車會沒電，開燈沒先告知沒禮貌碎念3分鐘，何姓乘客感到不舒服想先下車，反倒被司機指控是在威脅他要取消訂單。

當事何姓乘客說：「那警察到了之後他就改口說，是我們的購物的紙袋，刮到了，他的車子，然後他的車子有受傷，然後要我賠償2000元新台幣他就當沒事。」

大安分局敦化所所長呂政隆說：「雙方在現場無法取得共識，警方告知雙方相關權益後，雙方自行離去。」

路上車，這個意外插曲，讓乘客覺得莫名其妙，警方則告知若有毀損車內設備，駕駛可檢附證據提告，對此當事計程車平台回應，會請合作車隊啟動調查，若有任何違反車隊守則行為，會停止駕駛使用平台接受派遣。

原始連結







更多華視新聞報導

司機嗆「不會搭車去Google」 廣播搭車禮儀乘客傻眼

整路碎念到站不下車！ 司機乘客駕駛座大打出手

越南移工語言不通！計程車司機教轉車省錢 暖助1招解決溝通問題

