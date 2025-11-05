乘船而來 陽明海運策展憶當年

乘船而來展覽由陽明海運董事長蔡豐明(右三)、國立故宮博物院院長蕭宗煌(右四)、莊靈等人，共同宣布開展。(陽明海運文化基金會提供)

記者郭基生∕基隆報導

陽明海運文化基金會與國立故宮博物院共同舉辦《乘船而來─封存、遞送與那些未曾中斷的美好》展覽，展覽以陽明海運的歷史淵源為起點，從一九四八至一九四九年間故宮文物渡海來台的航程，延伸至當代全球航運與文化傳遞的精神脈絡。

乘船而來展覽由陽明海運董事長蔡豐明、國立故宮博物院院長蕭宗煌、莊靈夫婦等人，共同宣布開展，展期自即日起至一一五年四月三十日，陽明海運蔡董事長指出，陽明海運自輪船招商局時期以來，始終以運輸服務世界，『陽明海運，乘載您每一天的美好』的企業標語，與乘船而來展覽主題『封存、遞送與那些未曾中斷的美好』相互呼應，象徵陽明自創立以來對信任、延續與堅持的承諾」。

陽明海運文化基金會乘船而來展覽，展出故宮文物渡海來台的航程，歡迎民眾參觀，感受時代的記憶與文化航程。(陽明海運文化基金會提供)

國立故宮博物院蕭宗煌院長也表示：故宮文物一九四八至一九四九年來台，歷經三次遷運，其中文物押運船舶之一，即為陽明海運前身輪船招商局所屬的『海滬輪』，今年適逢故宮百年，在台建院一甲子，特別感謝陽明海運文化基金會以《乘船而來》展覽，重現當年文物渡海來台的歷史記憶與文明延續的精神，讓觀眾得以回望那段守護文化的重要航程」。

曾隨父親莊嚴看著這些文物來台的莊靈也表示，由於當時還小，無法觸碰裝載文物的木箱，但對他而言，那些封存的箱子既是成長背景，也是命運的寓言，七十多年後，他的記憶，成為人與文物、歷史與家庭之間的情感連結，陽明海運文化基金會以《乘船而來》策展，讓這段記憶得以再現，也讓歷史中的溫度再次被看見。