乘著周杰倫〈青花瓷〉歌聲走進宋代之美 文化講座國美館登場

收藏家陳柏磬（右）、洪銘廣特別推薦一賞首次在台公開展出之〈文會圖〉中描繪的「桃型盤」實物。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

從流行歌曲到億元拍賣，「天青色」所承載的宋代美學再度成為當代焦點。由國立中興大學歷史系與「100芬人文頻道」共同主辦的《天青叩寂》文化講座系列，12月9日起於國立臺灣美術館登場。系列六場講座以唐宋元明為軸線，聚焦北宋的工藝、制度與生活精神，引領觀眾回望東亞美學的精致時代。

本次講座陣容堅強，集結中興大學歷史系侯嘉星主任、黃純怡教授，阜春居易佳騰，收藏家陳柏磬、洪銘廣及國際藝評人王焜生等六位橫跨學界與藝評界的講者。系列於12月9、11、13、16、18、20日每日下午2時，在國美館2樓多媒體講堂舉行，從圖像、歷史、工藝到美學評論，多角度解構宋代文明。

首場講座由易佳騰老師以傳世名畫〈清明上河圖〉揭開序幕，帶領觀眾重返汴京街市。長卷中細膩描繪的食肆、茶坊、瓦肆與河畔遊船等場景，生動展現了宋代高度城市化與「懂吃、懂喝、懂玩」的生活美學，勾勒出一個以審美支撐日常的黃金時代。

《天青叩寂》文化講座系列9日於國立台灣美術館登場。（記者楊文琳攝）

為呼應講座主題，國美館現場自即日起至21日，首度在臺公開展出宋代皇室雅器「桃型盤」實物。其優雅造形與溫潤釉色，讓民眾能近距離觀察宋代匠人的極致工藝，理解「天青」之美如何千年前已然成就。「100芬人文頻道」總監賴慕芬表示，此系列旨在「以知識為舟，以美為路」，讓古典美學成為可親近的生活風景。

後續場次將深入探討北宋城市經濟、絲路工藝交流對陶瓷的影響、東亞青瓷網絡，以及從秘色瓷到汝窯的官窯美學演變。壓軸場次將以藝評視角，思索古典美學與當代精神的呼應。其中，12月18日將由中興大學黃純怡副教授主講「從秘色瓷到雨過天青」，解析「雨過天青雲破處」如何成為宋代最具代表性的美學意象。

每場講座結束後，均由收藏家陳柏磬進行「器物導覽」，透過真實器物的細節，引導觀眾深刻走入青瓷世界。系列活動期望透過專家導讀與稀世器物的近距離體驗，展開一場跨越千年的文化旅程，讓宋代美學在當代重新綻放光彩。