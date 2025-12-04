乘號驚悚控訴：被假粉絲綁走猛毆！U幣市值500萬遭掠奪 仍有１人在逃

記者林宜君／台北報導

台灣知名財經網紅「乘號」近日突曝遭遇綁架與強盜，整起案件手法接近電影情節，引發社群熱議。警方已確認此案為預謀性犯案，涉案人員已有多人落網。乘號則在休養期間錄影向粉絲報平安，同時提醒民眾提高警覺。

乘號表示，近日在台灣鬧區與一名長期私訊的網友碰面，兩人相約在星巴克聊天近1小時，氣氛原本輕鬆，乘號也分享投資觀念，沒想到對方當時其實正在「盤算綁架計畫」。對方以「從日本帶禮物要送他」為由，要求一起前往停車場。乘號跟著走下樓後，突然有2名陌生男子從草叢竄出，對他頭部猛擊，並噴灑辣椒水，使其無法反抗，隨即被強行押上車。

廣告 廣告

乘號在影片中坦言：「我這輩子其實有幻想過這種事，但沒想到真的會發生，被綁架、圍毆跟勒索。」（圖／翻攝自乘號IG）

乘號說，他的雙手當場被束帶綑住、眼睛也被膠帶封住，之後遭到威脅，被迫轉帳台幣9萬元，並被要求將交易所內共17萬顆泰達幣全部轉出，等到資產被清空後，乘號才被丟包在桃園機場。乘號在影片中坦言：「我這輩子其實有幻想過這種事，但沒想到真的會發生，被綁架、圍毆跟勒索。」也透露目前已搬離原住處並休養中，感嘆「台灣的治安沒有想像中得好，出門還是要多注意」。

警方接獲報案後，由新北市新莊分局循線追查，確認涉案共3人，已逮捕吳姓與李姓男子並向法院聲押，另1人仍在逃。全案依妨害自由、強盜與傷害等罪嫌偵辦中。乘號原以遊戲直播起家，近年轉型虛擬貨幣投資，在YT上擁有約13.6萬訂閱，這次遭綁架洗劫的泰達幣市值約新台幣533萬元。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

郭俊辰頻戴口罩五官不同引替身論！宣佈舉辦粉絲見面會 「真身」出現？

辛龍重返舞台勇敢踏出第一步！喪妻後首度公開說話：朋友們現場見

于朦朧案延燒！網瘋傳台灣已有活摘器官惹恐慌 醫檢師急澄清網不買單

于朦朧案揭人體產業鏈！富二代「人骨包」再被挖 網轟：骨頭來源不敢講

