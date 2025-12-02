乘車糾紛導致雙方受傷 廖承豪：不良示範向社會致歉

[FTNN新聞網]上市公司美而快（5321）董事廖承豪，傳出與計程車司機互毆案件，廖2日面對媒體詢問時，先對自己的不良示範向社會致歉，但他也表示，媒體報導不是全部事實，計程車司機當時拒載，同事下車時，對方大吼同事：「關那麼大力幹嘛！」此話讓雙方爆發衝突，他試圖勸架被對方打傷，包括臉部、雙手、左膝都掛彩，廖承豪說，自己不當行為，與美而快集團旗下所有公司之財務與業務之經營無關，公司一切營運正常，要再度向社會致歉。

廖承豪臉部多處遭到毆傷。（圖/民眾提供）

廖承豪向媒體表示，媒體報導內容並非全部事實，事發當晚他和公司同仁，共同搭乘優步計程車，原本要前往另一地點，但遭到拒絕，下車時對方突然大聲表示：「關那麼大力幹嘛」，接著衝下車找同事理論，雙方隨後發生激烈爭執。

廖承豪事後前往醫院驗傷、提告。（圖/民眾提供）

過程中他試圖上前勸阻，結果遭到對方反擊毆打，包括臉部、手部、腳部都被打傷，事後他有提出傷害告訴。

廖承豪說，因個人行為而占用司法及社會資源，實在是不良示範，他為此實感後悔並深感抱歉，媒體報導之內容，基於偵查不公開原則，暫時無法具體說明案情，他會靜待司法調查結果，並勇於承擔一切責任。

