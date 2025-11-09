乘載傳承與創新 臺北大學企管系歡慶75週年系慶

【記者張嘉誠／綜合報導】

為慶祝國立臺北大學企業管理學系創系七十五週年，該系於11月8日舉辦「七十五週年系慶之夜」，邀請校長林道通、學術副校長陳宥杉、行政副校長張玉山、校友總會理事長許明仁、商學院院長黃啟瑞、系友會理事長古永嘉，以及名譽教授黃營杉（前經濟部長）、吳智教授、梁世安教授等貴賓齊聚一堂，共同見證這段跨越時代的榮耀時刻。

圖▲臺北大學企管系歡慶75週年系慶大合照。

臺北大學校長林道通致詞時表示，企管系是臺北大學創校之初即設立的重要系所，七十五年來培育無數創業家與經貿人才。系上教師以理論結合實務，帶領學子走進企業管理的世界，以深入淺出的教學啟發學生，在知識寶山中滿載而歸。

他強調，企管系歷經傳承與創新，讓招牌歷久彌新，展現出強大的凝聚力與團結精神，令人深受感動。展望未來，林校長指出，AI時代的浪潮已然來臨，臺北大學將以「AI賦能」與「永續倡議」為雙軸轉型方向，在這些優秀校友的支持下，帶領全校師生共同打造具全球競爭力與永續發展力的卓越大學。

商學院院長黃啟瑞也表示，臺北大學企管系已成為眾多學子心目中的優先志願，不論是博士班、EMBA、MBA或大學部，皆名列全國商管學群的熱門科系。這顯示臺北大學企管系七十五年來建立的嚴謹治學傳統與深厚學術底蘊，讓每位學子在學習中累積專業實力，畢業後都能在各自專業領域發光發熱。他為此深感欣慰，並以身為北大商學院一員為榮。

企管系主任蔡顯童表示，本次七十五週年系慶以「夢想方程式」為主題，寓意每位北大企管人在瞬息萬變的時代裡，皆能於知識與實踐的交會點上，打造自己的夢想方程式，並且實現夢想。系慶晚會由《夢想方程式》微電影揭開序幕，影片串聯多位傑出系友的真實故事：從電商龍頭MOMO資深副總謝友甄博士班的求學歷程，到「母子鱷魚」總經理呂淑珍於EMBA課堂汲取靈感、實踐創新；再到良茂建設董事長陳春銅與NVIDIA資深協理邾亦為分享的永續經營與數位轉型經驗。這些故事真實動人，展現北大企管人以實踐追夢的精神，傳達「只要有心，夢想可及」的信念。

蔡顯童進一步指出，臺北大學企管系是全國最早開辦企業管理教育的系所，多年來深耕學術研究與人才培育，於產、官、學、研各界皆扮演關鍵角色，展現卓越社會影響力。課程設計亦隨時代演進，融入AI、數據分析與ESG等議題，培育學生不僅學得知識，更能引領未來。這份「以行動實踐理想」的精神，正是北大企管持續前行的關鍵動力。

七十五年，是歷史的印記，更是邁向未來的起點。從創系之初的篳路藍縷，到今日的多元創新，臺北大學企管系走過一段以理想為名、以行動為證的旅程。展望未來，企管系將持續深化管理教育、啟發創新思維、強化產學連結並拓展國際視野，陪伴每一位北大企管學子在變動時代裡發展屬於自己的「夢想方程式」，讓信念化為力量，讓光芒延續，照亮未來的人生旅程。